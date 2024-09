Sherri in porta Nuova chance per Makoumbou? 

Una Coppa Italia che può aiutare il Cagliari a interrompere la serie nera di sconfitte accumulata in campionato e, di conseguenza, riaprire i cancelli di Asseminello e porre fine anticipatamente al ritiro partito ieri sera. Ma per la sfida di domani alla Domus (inizio ore 18.30) contro la Cremonese, Davide Nicola potrebbe decidere di mandare in campo diverse seconde linee, dando minuti a quei rossoblù che, in queste prime cinque giornate, hanno giocato poco o nulla.

Il dubbio

Il tecnico non vuole (e non può) sottovalutare l’impegno contro i grigiorossi. Del resto, la gara col Parma, su cui c’è tutta l’attenzione, si giocherà sei giorni dopo e quindi ci sarebbe tutto il tempo per recuperare dallo sforzo fisico e nervoso. Ma contro la Cremonese sono tanti i rossoblù che sperano di mettersi in mostra per poter trovare spazio anche in campionato. Ecco quindi che domani il Cagliari scenderà sicuramente in campo con una formazione inedita, anche se non è da escludere che Nicola confermi anche qualche titolare.

Difesa

Un cambio scontato sembra quello tra i pali. Anche perché l’albanese Sherri è, al momento, l’unico giocatore della rosa, insieme a Jankto e il terzo portiere Ciocci, a non essere mai sceso in campo. Per lui probabile l’esordio dal primo minuto, con Scuffet in panchina. Ma Nicola potrebbe decidere di rivoluzionare l’intero reparto arretrato. Turno di riposo in vista per Zappa e Mina, al centro della difesa potrebbe così rivedersi Wieteska, utilizzato fin qui solo nei 90’ della prima giornata contro la Roma, mentre il braccetto di destra potrebbe essere Palomino, che ha bisogno di giocare per recuperare una condizione accettabile. A sinistra, invece, Nicola dovrà decidere se confermare l’intoccabile Luperto (sempre in campo dall’inizio alla fine) o vedere all’opera Obert, titolare nella Slovacchia, ma in campo solo nei minuti finali della gara col Como.

Le scelte in mezzo

Ancora indisponibile Prati, Nicola potrebbe far rifiatare uno tra Marin e Deiola (sempre inseriti nell’undici titolare). Possibile maglia da titolare per Adopo, tre presenze tutte da subentrato in campionato, mentre il tecnico dovrà valutare se concedere o meno un’altra chance a Makoumbou, ripescato con poca gloria venerdì scorso nella gara di venerdì con l’Empoli. Difficile, invece, vedere Jankto, che continua a essere totalmente fuori dai radar. Sugli esterni, Zortea potrebbe giocare per mettere altri minuti nelle gambe, mentre a sinistra se la giocheranno Azzi e Felici, fin qui in campo solo nel finale di Lecce. Probabile anche rivedere dall’inizio uno tra Gaetano e Viola.

Cercasi gol

Una sola rete in campionato, firmato da Piccoli, che però domani potrebbe rifiatare, come Luvumbo. Nicola potrebbe dare spazio allora a uno tra Pavoletti e Lapadula, lanciando per la prima volta dal primo minuto il giovane Kingstone, utilizzato solo nella mezz’ora finale contro il Napoli.