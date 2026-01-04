Sherri c’è, Ze Pedro in gruppo 

Prosegue il lavoro dei rossoblù in vista della sfida contro la Cremonese, in programma giovedì (ore 18.30) allo stadio “Giovanni Zini”. Ieri al Crai Sport Center seduta dedicata a esercitazioni tecniche e lavori di attivazione.

All’allenamento ha preso parte anche il portiere albanese Alan Sherri, rientrato anticipatamente dal prestito con il Frosinone. Ha lavorato parzialmente con il gruppo Zé Pedro, che potrebbe essere inserito nella lista dei convocati per la trasferta di Cremona. Non si è allenato Alessandro Deiola: il centrocampista sangavinese, fermatosi durante la rifinitura pre-gara contro il Milan a causa di un fastidio alla coscia, ha svolto delle terapie e nelle prossime ora si sottoporrà a degli accertamenti per capire l’entità del problema.

Questa mattina è previsto un nuovo allenamento, domani, giorno dell’Epifania, la squadra tornerà in campo, in mattinata, per l’ultima seduta prima della rifinitura.