Shelton elimina Sinner 

Dal trionfo a Pechino all'uscita di scena a Shanghai. Si chiude in chiaroscuro la tournée cinese di Jannik Sinner. La vittoria su Medvedev in finale nell'Atp 500 nella capitale, e la conquista di un posto nelle Atp Finals di Torino, sembrava aver dato un'ulteriore spinta al fresco numero 4 al mondo, sorpreso invece dal 21enne statunitense Ben Shelton agli ottavi del penultimo Masters 1000 stagionale. Un ko al terzo set che dopo un primo dominato non sembrava pronosticabile ma il 20 al mondo invece di arrendersi, ha cambiato marcia riequilibrando il match, che poi ha fatto suo al tie break. Ai quarti, Shelton affronterà il connazionale Sebastian Korda.

Al primo scontro diretto, Sinner ha mostrato la sua superiorità solo nel primo set, vinto 6-2, soffrendo poi la grande freschezza e anche concentrazione del rivale, che ha vinto i successivi due per 6-3, 7-6 (5), dopo due ore e mezza di gioco. Shelton ha tenuto duro in uno scontro pesante contro Sinner, mettendo in campo ben 15 ace per assicurarsi la miglior vittoria della sua carriera contro un top 10. Nel decisivo terzo set, Sinner ha subito dovuto salvare cinque palle break nel primo game, il più lungo del match. Sotto gli occhi del padre-coach, Shelton ha adottato un gioco sempre più aggressivo, sfiorando il break anche nel nono game ma l'azzurro è riuscito a reagire, portando la sfida sul 6-6 e quindi al tie break. Sinner ha subito un mini-break al primo punto ed è finito sotto 0-4, ma ancora una volta non ha mollato, portandosi sul 5-4 in suo favore. Shelton però ha giocato due ottimi punti al servizio e si è guadagnato il match point, che non ha mancato con una grande risposta su una seconda non irresistibile dell'italiano.

