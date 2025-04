Shein e Temu, boom di acquisti 

Shein e Temu replicano alla guerra dei dazi targata Donald Trump e aumentano i prezzi per la clientela americana a partire dalla prossima settimana. Di quanto sarà l’aumento, non si sa. L’annuncio fatto in comunicati separati, ma pressoché identici, ha dato slancio alle due piattaforme cinesi di e-commerce, peraltro già in forte ripresa. Shein, che ha sede a Singapore, ha registrato a marzo una delle migliori crescite delle vendite Usa negli ultimi 12 mesi: +28,6% e un’ulteriore accelerata del 37,5% nei primi 11 giorni di aprile. Mentre Temu, che fa capo a PDD Holdings, ha avuto negli stessi periodi balzi del 46,3% e del 59,6%, in base ai dati di Bloomberg Second Measure sviluppati sui flussi delle carte di credito e di debito.

Gli “aggiustamenti”

Le due piattaforme hanno riferito che le loro spese operative sono salite dopo, «i recenti cambiamenti di regole e tariffe commerciali globali», tali da motivare gli «aggiustamenti di prezzo» a partire dal 25 aprile. Pechino, secondo indiscrezioni, ha dato l’ordine generale di scaricare gli oneri dei dazi sulla clientela finale. Dal loro lancio negli Stati Uniti, le due piattaforme, qualificatesi come “category killer” dello shopping online, hanno dato filo da torcere ai rivali occidentali, Amazon inclusa, offrendo beni a prezzi stracciati, dall’abbigliamento all’elettronica, abbinati allo tsunami di pubblicità digitale o alla spinta degli influencer.

Clausola de minimis

I dazi al 145% imposti dal tycoon sulla gran parte dei prodotti fabbricati in Cina, insieme alla decisione di porre fine all’esenzione doganale sull’ingresso negli Usa di merci di valore inferiore agli 800 dollari (la clausola “de minimis”), ha colpito i modelli di business di Shein e Temu. Trump ha firmato questo mese un ordine esecutivo per eliminare la scappatoia usata dalle merci in arrivo da Cina e Hong Kong a partire dal 2 maggio, quando saranno soggette all’aliquota del 145% sulle importazioni. Fino a 4 milioni di pacchi a basso valore, la gran parte dei quali spediti dal Dragone, sfruttano ogni giorno la "de minimis”, accusata di essere una falla che ha dato un vantaggio ai beni cinesi a basso costo e che ha fatto da portale per l’ingresso in America di prodotti contraffatti e addirittura di droghe illecite.

