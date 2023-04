Sheik: «Noi, ragazzi del Sulcis,  abbiamo fame di vita e di rivincite» 

Raccontare le proprie esperienze è il caposaldo di chiunque scrive, perché solo così è possibile trasmettere agli altri chi si è veramente, con la consapevolezza che guardarsi dentro permette di sconfiggere le proprie paure. Daniele Marini in arte Sheik questo lo ha fatto con il suo nuovo disco “In Se Ipso” costituito da 10 tracce con le collaborazioni di Jangy Leeon e Julia Lenti arricchite dai tappeti musicali di Zidded, Jamie Fields e Chryverde.

Il suo è uno dei nomi di spicco della scena hip hop sarda: 33 anni, nato a cresciuto a Iglesias tra i luoghi simbolo del rap isolano, si è trasferito da un anno e mezzo a Bologna, dove lavora in fabbrica, in cui ha dato vita a un progetto frutto di un percorso di quasi 20 anni fatto di demo, mixtape, sfide di freestyle, contraddistinto da una scrittura cruda e realistica a metà tra il John Fante dei “Sogni di Bunker Hill” e “Mosche da bar” di Steve Buscemi. Un realismo tradotto in rima che guarda al futuro con la caparbietà di chi sa che il tragitto da affrontare è ancora lungo.

Sheik partiamo dagli inizi. Quando muove i primi passi nella scena hip hop?

«Intorno al 2004, pubblicai a 15 anni il mio primo demo prodotto da mio fratello Mattia in arte Martinez che realizzava le basi per un gruppo storico dell’hip hop sardo ovvero i La Fossa. Quello è stato il primo passo, seguito dai vari contest di freestyle che mi hanno consentito di farmi conoscere».

Quanto ha influito venire dal Sulcis?

«Tanto, il senso di appartenenza è forte e ti motiva. Hai una marcia in più, ti dà quella fame di venire fuori da contesti di nicchia per fare sentire la tua voce a più persone possibili».

Trasferirsi fuori dall’Isola quanto ha influenzato la sua scrittura?

«Notevolmente, prima di vivere a Bologna sono stato quasi 6 anni a Milano. In Sardegna si respira un'aria diversa, sicuramente molto intensa e struggente dato anche il legame con la natura. In una grande città si modifica automaticamente il modo di approcciarti alla realtà, quindi quando si scrive lo si fa con una razionalità diversa».

Che importanza ha avuto il suo precedente disco “Senza punto di riferimento” del 2016?

«Ha avuto una grande importanza, mi ha permesso di collaborare con artisti di spessore, è stato un album di grande impatto live all'insegna della rivalsa sociale, grazie a questo progetto ho girato l’Italia».

Passiamo al suo nuovo disco: quando nasce “In Se Ipso”?

«Ho iniziato a ragionarci all’inizio del 2020, l’album è stato scritto durante la pandemia, un ruolo centrale lo ha avuto il producer Zizzed. Il progetto ha avuto due anni di gestazione, abbiamo curato ogni singolo dettaglio: questo è sicuramente il disco della maturità».

In cosa è cambiato il Sheik del presente rispetto al passato?

«Nell'approcciarsi agli eventi, adesso affronto la quotidianità con più consapevolezza. Crescendo si acquisisce quella esperienza necessaria per affrontare le difficoltà senza farsi sconvolgere da esse».



RIPRODUZIONE RISERVATA