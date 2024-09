Sharper Night, ora la scienza arriva in piazza (e alla gente) 

È stata una vera e propria festa della scienza e della ricerca la Sharper Night, che ieri ha animato l’Exmà di Cagliari con un colossale programma di divulgazione e apprendimento per tutte le età. In occasione della Notte Europea dei Ricercatori, oltre 100 studiosi e studiose hanno aperto le porte delle loro discipline per far conoscere i loro aspetti fondamentali attraverso 32 laboratori interattivi, con giochi, esperimenti e brevi lezioni.

I bambini, anche i più piccoli, hanno potuto prendere le loro primissime lezioni di astronomia, imparando con i plastici il funzionamento del campo magnetico terrestre, comprendere le emozioni attraverso le combinazioni di colori, esplorare il mondo invisibile dei microbi con il microscopio o apprendere con i disegni le diverse parti della cellula. Una serata partecipatissima non solo delle famiglie ma anche da ragazzi e adulti giunti col desiderio di avvicinarsi a materie talvolta oscure, come la fisica e la robotica.

È quindi riuscito l’intento alla base di portare la scienza e la divulgazione fuori dai laboratori per approdare nelle piazze. «Lo scopo della manifestazione è di trasmettere la nostra passione e far capire quanto sia utile la ricerca, e l’unico modo per farlo è uscire dalle sedi accademiche per andare a parlare con la gente», spiega Fabrizio Pilo, prorettore per Innovazione e Territorio dell’Università di Cagliari.

Dalla botanica all’archeologia, dalle scienze dell’alimentazione alla realtà virtuale, le possibilità di conoscenza sono state vastissime, grazie alla partecipazione di quindici atenei, con un vastissimo numero di altri partner, tra cui Sardegna Ricerche, l’Osservatorio Astronomico di Cagliari, la Polizia Scientifica e il Ris dei carabinieri. Un racconto della scienza legato, comunque, anche a temi fondamentali del dibattito pubblico moderno, come la sostenibilità, l’intelligenza artificiale, l’inclusione e le energie rinnovabili. «I temi sono tanti, ci sono frontiere apertissime su cui produciamo tanta ricerca che non si trasforma ancora abbastanza in innovazione», continua Pilo. «Giornate come questa devono essere cinghie di trasmissione perché si prenda consapevolezza e si investa».

