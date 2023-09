Sharper Night ai Giardini, la scienza e la tecnologia spiegate dai ricercatori 

La scienza torna in piazza e regala una notte speciale ai cagliaritani. Domani, dalle 16, l’appuntamento è con Sharper Night 2023, la Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici, l’evento internazionale dedicato alla ricerca e al dibattito sulle principali sfide sociali che accomunano ricercatori e cittadini di ogni età. Teatro dell'incontro saranno i Giardini pubblici comunali di largo Dessì.

Gli approfondimenti

Un programma ricco di approfondimenti pensato per offrire un contributo, con un taglio divulgativo, alla comprensione dei fatti e degli eventi più attuali: dai diritti delle persone migranti alla farmacovigilanza, dagli insetti commestibili all’intelligenza artificiale, dall’uso sicuro dei social agli effetti di alcol e droghe. «È importantissimo che i cittadini si avvicinino alla ricerca per due motivi – afferma Luciano Colombo, prorettore per la Ricerca -. Primo, perché siano consapevoli di cosa significhi investire nella ricerca e come questa si traduca in benefici nella vita quotidiana per ciascuno di noi. Basti pensare ai problemi legati alla sostenibilità, a quelli della digitalizzazione e alla transizione ecologica: tutti temi che verranno affrontanti con gli esperti». In secondo luogo, per stimolare alla conoscenza i più piccoli. «Per loro è fondamentale scoprire che il ricercatore è una persona che vive di entusiasmo grazie alle sue scoperte e che ogni giorno si confronta con i misteri della natura, li disvela, si confronta anche con gli sviluppi tecnologici e con le applicazioni nel campo della salute. È dunque importante entusiasmarli, soprattutto le bambine per avvicinarle sempre di più al mondo della scienza e della tecnologia».

Spazi e attività

Della squadra di Sharper - progetto finanziato dalla Commissione Europea e cofinanziato dalla Fondazione di Sardegna - fanno parte, oltre all’Università, numerosi enti di ricerca e diverse realtà attive nella divulgazione della scienza. L’edizione 2023 è articolata in cinque diversi formati. Ci sono i laboratori interattivi con spazi dedicati a un pubblico di giovani, adulti, famiglie, in cui sperimentare attività pratiche, interagire con prototipi, ascoltare il racconto coinvolgente di progetti o risultati di ricerca. Ma c’è anche uno spazio dedicato interamente ai ragazzi: giochi, esercizi, laboratori, percorsi, workshop per fasce di età dai 3 ai 17 anni.

La divulgazione

Poi ci sono i Talk. Il primo è “Incontri con la ricerca”: conversazioni informali su un tema di ricerca con un forte carattere di interesse pubblico. Il secondo, invece, è “Come funziona? Come è fatto?”: pillole di divulgazione che illustreranno in termini semplici i meccanismi di funzionamento di fenomeni, oggetti, strutture, organismi di qualsiasi tipo. Infine, le visite guidate alle sale espositive della Cittadella dei musei e una speciale caccia al tesoro, dedicata ai più piccoli, tra le sale della Galleria comunale d’arte.

