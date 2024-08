Sharper, alla scoperta del mestiere di ricercatore 

Venerdì all’Exma, in via San Lucifero, è in programma Sharper 2024-Notte delle ricercatrici e dei ricercatori. Sharper significa “SHAring Researchers’ Passion for Education and Rights” e ha l’obiettivo di coinvolgere i cittadini nella scoperta del mestiere di ricercatore e del ruolo che i ricercatori svolgono nel costruire il futuro della società. Un futuro che si costruisce attraverso l’indagine del mondo basata sui fatti, le osservazioni e l’abilità nell’adattarsi e interpretare contesti sociali e culturali sempre più complessi e in continua evoluzione.

Dopodomani sarà la giornata clou, ma si sono già tenuti incontri seminari tra i ricercatori dell’ateneo del capoluogo in alcune scuole secondarie e al penitenziario di Uta. Alla manifestazione prendono parte le università di Ancona, Bari, Cagliari, Camerino, Catania, Genova, L’Aquila, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia, Sassari, Terni, Trieste e Urbino.

Sharper è finanziato dalla Commissione europea e cofinanziato dalla Fondazione di Sardegna. «Le attività proposte saranno legate all'interattività con una particolare attenzione al coinvolgimento dei più giovani», spiega Fabrizio Pilo, prorettore per Innovazione e territorio. In campo, per la prima volta all’Exma, anche i partner storici: Inaf, Istat, Airc, ScienzaSocietàScienza, Sardegna Ricerche-10Lab, InFn, UniCa radio e Polo universitario penitenziario.

