Sharon, una testimone: «Ho sentito un’auto frenare, poi le grida» 

Bergamo. Sul corpo o sui vestiti di Sharon Verzeni è rimasto il Dna del suo assassino. È la speranza degli inquirenti che indagano sull’omicidio della donna di 33 anni, uccisa a Terno d’Isola con quattro coltellate mentre camminava non distante da casa sua. Intanto, spunta la testimonianza di una donna, residente nella zona, che nell’ora del delitto ha detto di aver sentito un’auto frenare e ripartire in tutta fretta, e poi le urla: «Aiuto, aiuto». Un delitto avvenuto alla una della notte tra lunedì e martedì della settimana scorsa, a Terno d’Isola, dove Sharon Verzeni abitava da tre anni con il compagno. Sharon indossava una maglietta e i pantaloni di una tuta, abiti che sono stati inviati ai carabinieri del Ris di Parma perché venga possibilmente individuata una traccia di materiale genetico differente da quello della vittima. Da quanto ricostruito dai carabinieri, sembra che la trentatreenne sia stata colta di sorpresa, alle spalle, dal suo assassino. Dall’autopsia non sono emersi segni di difesa e tanto meno di una colluttazione, se non su un braccio, dove sono state trovate tracce di ecchimosi, compatibili però con l’attività dei soccorritori: quando Sharon è stata infatti raggiunta dal personale del 118, dopo che lei stessa aveva chiamato il 112 raccontando di essere stata accoltellata (senza dire da chi), era ancora viva. Le sue condizioni si sono aggravate all’arrivo in ospedale, a causa di un’emorragia interna causata dalle coltellate, tre delle quali mortali. Al Ris di Parma è stato inviato anche il materiale rinvenuto sotto le unghie della vittima, nell'ipotesi che Sharon sia riuscita a graffiare il suo assassino. Sempre il Ris sta analizzando alcuni coltelli inviati dai colleghi di Bergamo e ritrovati nella zona attorno al delitto. La violenza dell’omicidio farebbe pensare a un accanimento mirato alla vittima. Dalla vita privata di Sharon non sarebbero emerse ombre, ma non è scartata l’ipotesi che sia stato uno sconosciuto a colpirla.

