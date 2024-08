Sharon, si cerca l’arma del delitto 

Bergamo. Un coltello da cucina, oppure un grosso pugnale. È quanto stanno cercando da ieri mattina i carabinieri di Bergamo affiancati dai volontari del “Museo Recuperanti” di Toscolano Maderno, armati di metal detector e calamite. Lo cercano nelle strade di Terno d’Isola a partire da via Castegnate, dove la notte tra il 29 e il 30 luglio è stata uccisa Sharon Verzeni.

Le ricerche

È probabile che i coltelli inviati ai carabinieri del Ris di Parma non siano compatibili con quello usato dall’assassino della barista di 33 anni. Dall’autopsia era emerso che le coltellate erano state inferte in profondità e con una lama “importante”. Ieri alcune strade di Terno d’Isola sono state chiuse da un’ordinanza del sindaco Gianluca Sala per consentire a carabinieri e volontari di cercare l’arma nei tombini, nelle siepi e nelle aiuole di via Castegnate e di diverse strade tutte intorno al punto in cui - all’altezza del civico 32 - è avvenuto il delitto. Gli esperti del “Museo Recuperanti 1915-1918” sono guidati da Paolo “Gibba” Campanardi, protagonista della serie Metal Detective in onda su DMax.

Delmiglio confessa

Intanto ieri i carabinieri hanno fatto sapere di aver denunciato Fabio Delmiglio, “il sosia di Johnny Deep”, che sabato si era presentato in caserma sostenendo di aver conosciuto Sharon Verzeni nel bar dove lavorava come cameriera, qualche giorno prima dell’omicidio, e di aver avviato con lei uno scambio di messaggi per ragioni di lavoro. Delmiglio è stato denunciato per favoreggiamento personale. Alla domanda se si fosse inventato tutto, ha ammesso di averlo fatto «nella speranza di un possibile ritorno pubblicitario connesso alle interviste che sarebbero derivate dalla sua convocazione e audizione in caserma», come spiegato dai carabinieri in una nota.

«Scambiata per un’altra»

Nel frattempo è tornato a parlare Sergio Ruocco, il compagno di Sharon, che ha ribadito che «nessuno poteva volerle del male, probabilmente l’hanno scambiata per un’altra persona». Ruocco ha anche ipotizzato che l’assassino sia un cliente del bar dove Sharon lavorava: un avventore «che può averle dato fastidio», anche se «non mi aveva mai detto niente del genere e io non l’ho mai percepito».

