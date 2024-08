Sharon, l’agguato resta un giallo 

BERGAMO. I carabinieri che indagano sulla morte di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate poco prima dell’una della notte tra il 29 e il 30 luglio, hanno visionato anche i filmati delle telecamere della zona di via Castegnate a Terno d’Isola. Gli investigatori vogliono capire se effettivamente la barista la sera facesse sempre lo stesso tragitto e se quella passeggiata notturna fosse davvero un’abitudine, come dicono il compagno Sergio Ruocco e gli altri parenti, e quindi se l’assassino fosse a conoscenza delle sue abitudini.

Martedì sera Ruocco è stato nuovamente ascoltato in caserma, stavolta per oltre cinque ore. Continua a non essere indagato perché il suo alibi - ha spiegato di essere rimasto a casa, a letto - è stato confermato. «Purtroppo non credo di essere stato di grande aiuto. Mi hanno chiesto le solite cose, come andava tra noi, come era la vita di Sharon, anche dei suoi rapporti al lavoro», ha detto dopo l’interrogatorio Ruocco, che stavolta non è andato a casa dei futuri suoceri ma dai propri genitori. Ma dai filmati visionati, perlomeno nelle due sere precedenti all'omicidio, non si vedono né Sharon né il compagno, che a suo dire spesso la accompagnava in queste camminate che le erano state consigliate donna dal dietologo.

Gli investigatori cercano di capire come abbia fatto l’assassino a posizionarsi in un punto non coperto dalle telecamere e a colpire Sharon senza avere la certezza che quella notte sarebbe passata proprio lì quella notte. Non si è trattato di una rapina né di un litigio sfociato in un’aggressione. La donna indossava gli auricolari e non ha fatto in tempo a difendersi, anche se dopo essere stata colpita è riuscita a telefonare al 112, spiegando di essere stata accoltellata. Il suo quadro clinico è poi rapidamente degenerato e dopo qualche ora è morta.

Mentre i carabinieri del Ros vagliano i video e quelli del Ris di Parma analizzano gli abiti della vittima e alcuni campioni prelevati durante l’autopsia, i carabinieri di Bergamo cercano di capire quali siano i soggetti con problemi psichiatrici che vivono nel territorio. Un lavoro comunque lungo e che, per il momento, non ha portato ad alcuna svolta. Così come l’analisi della copia forense del cellulare di Sharon: poche chiamate, poche chat.

RIPRODUZIONE RISERVATA