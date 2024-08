Sharon, il testimone adesso ha un nome 

Bergamo. Su nome e cognome c'è un'ipotesi più che concreta, ma agli inquirenti di Bergamo non è ancora riuscito di ascoltare quello che potrebbe avere da dire l'uomo in bicicletta visto nelle immagini delle telecamere di sorveglianza quella notte di quasi un mese fa, quando Sharon Verzeni, 33 anni, è stata uccisa a coltellate in via Castegnate a Terno d'Isola. Le indagini sarebbero arrivate al ciclista per via dei vestiti che indossava e il modello della bicicletta sulla quale percorreva contromano la via dell'omicidio. Forse qualche conferma è venuta anche dell'analisi del traffico telefonico della zona. Per quale ragione per quasi un mese questo testimone non si sia fatto vivo con i carabinieri e il pm Emanuele Marchisio, è un secondo giallo dentro un'inchiesta in cui i militari di Bergamo, dei Ros e del Ris non risparmiano risorse e mezzi. Il ciclista non sarebbe più quindi tra le circa dieci persone da identificare che sono ritratte nella zona del delitto (ieri sono stati sentiti altri testimoni) ma le indagini proseguono anche scavando nelle conoscenze della donna uccisa.

Nuovi accertamenti

Per agevolare il lavoro dei militari, ieri il sindaco di Terno, Gianluca Sala, ha comunicato che nei prossimi giorni alcune strade saranno chiuse al traffico per un intervallo di tempo circoscritto e ha chiesto ai cittadini «collaborazione, discrezione e rispetto delle operazioni». Intanto è stato analizzato il conto corrente di Sharon, che ha evidenziato versamenti per alcuni corsi a sfondo professionale di Scientology, il movimento spirituale cui fanno capo i datori di lavoro della vittima nel bar a Brembate, ad alcuni chilometri da Terno. Le cifre uscite dal conto non sembrano ragguardevoli, ma qualcuno ha ipotizzato che fossero all'origine di attriti con il compagno, Sergio Ruocco. Una tensione allo stato che rimane sullo sfondo delle indagini.

Ruocco riprende a lavorare

Ruocco ieri è tornato al lavoro nell'azienda di Seriate in cui è dipendente come idraulico da oltre vent’nni e che si occupa di impianti energetici. L'uomo, dopo un tour de force di due lunghe testimonianze, sopralluoghi nella casa in cui viveva con Sharon in via Merelli, ancora sotto sequestro, e appuntamenti quasi quotidiani per ricevere la notifica di atti relativi all'indagine nella caserma di via delle Valli, ieri non è stato convocato e rimane nella situazione di testimone. Quando la notte del delitto i carabinieri lo trovarono a casa, dormiva e non compare nelle immagini del percorso che Sharon ha compiuto quella sera per fare una passeggiata con l'obiettivo di perdere peso, come le era stato consigliato. Il suo alibi ha retto anche perché è inverosimile che potesse percorrere il tragitto della fidanzata senza essere visto da occhi elettronici o umani.

La tesi del compagno

Ruocco sostiene che chi ha ucciso la compagna è «una persona che Sharon non conosceva». Ne sono convinti anche i genitori della donna, che l’hanno accolto in casa a Bottanuco. La prima giornata di lavoro di Ruocco gli è servita per cercare di allontanare l'incubo in cui si è trovato, nonostante la solidarietà ricevuta da colleghi e familiari, dopo una vita tutto sommato faticosamente ordinaria, crollata pochi minuti prima dell'una della notte del 30 luglio.

