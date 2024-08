Sharon, il padre difende Ruocco:  «Non è l’assassino di mia figlia» 

Bergamo. «Spero che i carabinieri trovino alla svelta l'assassino: noi non possiamo aiutarli più di tanto. Quello che sappiamo l'abbiamo già detto. Non penso comunque che sia una persona che noi conosciamo». Rincasando a Bottanuco assieme al papà di Sharon,nella casa dei genitori della compagna uccisa un mese fa a Terno d'Isola, parla brevemente con i cronisti Sergio Ruocco, il compagno della trentatreenne: sempre tranquillo, l'idraulico di 37 anni ha spiegato che ieri non è andato al lavoro (a Seriate) come aveva ipotizzato la settimana scorsa, ma ci andrà oggi. Ruocco non è indagato e ieri non è stato convocato dai carabinieri: dalla notte dell'omicidio della compagna, quattro settimane fa, è già stato sentito tre volte e ulteriori tre - le ultime due sabato - è stato convocato in caserma per pratiche connesse alle indagini.

Il suo primo difensore è sempre il papà di Sharon, Bruno Verzeni, che lo ospita in casa da un mese: «Siamo sicuri che non sia stato Sergio - ribadisce ai giornalisti - è stato qualcuno che non la conosceva così bene, anche se non saprei chi. Sergio è tranquillo e lo siamo anche noi. Tra lui e Sharon non c'erano attriti».

Il legame tra i genitori di Sharon e Sergio Ruocco è molto stretto: già in passato il padre di lei aveva ribadito la sua fiducia verso l'idraulico di 37 anni, sostenendo che per loro «è come un figlio». I genitori di Sharon e lo stesso compagno si sono mostrati sempre tranquilli e cortesi, nonostante il dolore per quanto accaduto, con i giornalisti presenti fuori casa loro.

