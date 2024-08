Sharon colpita con quattro coltellate: non si è difesa dal killer 

Bergamo. Quattro coltellate, di cui tre mortali e inferte con una lama di grosse dimensioni. È quanto emerge dall'autopsia sul corpo di Sharon Verzeni, eseguita ieri pomeriggio dal medico legale incaricato dalla Procura di Bergamo, il dottor Matteo Marchesi, all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Dall'esame è anche emerso che l'ex estetista, e da un anno barista a Brembate, non si è difesa dall'aggressione del suo assassino, che l'ha colpita nella notte tra lunedì e martedì mentre lei camminava a Terno d'Isola. Le tre coltellate mortali sono state molto profonde: una è stata inferta al petto, due alla schiena, così come la quarta, non mortale. Proprio le coltellate alla schiena le hanno leso l'arteria polmonare, causando alla trentatreenne un’emorragia che l'ha portata alla morte, sopraggiunta martedì mattina al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII.

Non è chiaro se la prima coltellata sia stata quella al petto oppure una di quelle alla schiena, e dunque non è possibile stabilire se Sharon sia stata aggredita frontalmente e poi si sia girata, oppure sia avvenuto il contrario. Di certo non avrebbe avuto il tempo o la forza di reagire: non risultano infatti sulle braccia i classici segni da difesa. Poco dopo l'autopsia, alla camera mortuaria sono arrivati i genitori di Sharon e il compagno Sergio Ruocco, che hanno poi potuto vedere per l'ultima volta il corpo della giovane. Tutti i familiari sono stati sentiti dai carabinieri: al momento nulla è escluso e non ci sono indagati, anche se appare chiaro che chi ha ucciso Sharon ha pianificato bene il delitto, probabilmente scegliendo anche un punto non coperto dalle telecamere della videosorveglianza comunale. Gli investigatori stanno pertanto acquisendo le riprese di quelle dei privati della zona. Si setacceranno anche i cellulari collegati alle celle telefoniche del circondario, ma non sarà facile perché l’area è densamente abitata, e quindi si tratta di migliaia di utenze.

