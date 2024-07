Sharon, caccia al killer: conosceva le abitudini e gli orari della ragazza 

Bergamo. Benché gli inquirenti non escludano, al momento, alcuna pista, pare ormai evidente che l'omicidio di Sharon Verzeni non sia stato casuale, ma mirato per colpire la trentatreenne, uccisa con sei coltellate poco dopo la mezzanotte di lunedì a Terno d'Isola, nella Bergamasca. La donna aveva addosso ancora il cellulare e aveva lasciato a casa il portafogli, dunque difficilmente potrebbe essere rimasta vittima di una rapina finita male. Sembra che il killer l'abbia sorpresa alle spalle, ferendola con tre coltellate alla schiena, forse senza che Sharon si sia resa conto, almeno inizialmente, di essere aggredita o abbia avuto il tempo di vedere chi la stava colpendo. E dopo che si è girata, l'assassino l'ha colpita di nuovo per tre volte, dunque con particolare ferocia e senza esitazioni: una coltellata l'ha raggiunta al torace e altre due all'addome. A quel punto Sharon ha tentato di chiedere aiuto, chiamando lei stessa il 112, ma senza riferire chi l'avesse aggredita: «Aiuto, mi hanno accoltellato», ha detto all'operatore. Poi è stata soccorsa da tre persone di passaggio, ma è morta al pronto soccorso. Troppo profonde - come le hanno definite gli inquirenti - le ferite riportate. I carabinieri stanno scandagliando la vita privata della donna, estetista che era ora impiegata in una pasticceria di Brembate, vagliando il contesto famigliare e di amicizie al momento senza trovare ombre.

Chi l'ha uccisa sapeva di quelle passeggiate a tarda ora che faceva anche per perdere peso, come le aveva consigliato un dietologo: così l'ha aspettata tendendole un agguato. Il compagno, Sergio Ruocco, era nella loro casa, distante meno di 700 metri dal luogo della tragedia. Di solito la accompagnava, ma quella sera era stanco, ha spiegato il padre di Sharon, che lo ha definito «un ragazzo stupendo», ed è andato a dormire. Sono stati i carabinieri a svegliarlo e a sentirlo a lungo.

