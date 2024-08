Sharon, al vaglio 50 telecamere 

Bergamo. Ci sono 50 telecamere tra la via e le strade intorno al punto in cui a Terno d’Isola, la notte tra il 29 e 30 luglio, è stata uccisa Sharon Verzeni, 33 anni. Eppure, nessuna avrebbe ripreso il momento dell’aggressione o la fuga dell’assassino. Un mistero, un rebus perché non è stata trovata l’arma del delitto e perché il killer è ancora senza volto. Al vaglio ci sono i frame registrati dalle telecamere installate sia dal Comune che dai proprietari di alcune abitazioni. Si vede Sharon mentre cammina da sola, ma niente dei due minuti successivi, quelli in cui la donna ha chiamato i soccorsi affermando di essere stata accoltellata. L’agguato è avvenuto in un punto non coperto dalle telecamere.

