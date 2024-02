Shardana Warrior contro i fantasmi «del mio passato» 

Dopo trent’anni ha deciso di digitalizzare tutte le canzoni che aveva inciso su nastro magnetico quando era un adolescente timido e senza amici, cresciuto tra Piemonte e Sardegna: ne è venuto fuori un progetto psico-pedagogico che ha permesso al musicista Fabio Polvani, 45 anni, nome d’arte Shardana Warrior, di far conoscere la sua musica nelle più importanti piattaforme digitali. Nelle scorse settimane è uscito il suo ultimo singolo, “Far beyond that hill”, che ha già fatto registrare buoni ascolti su Spotify.

«Tutto è cominciato quando avevo 15 anni, periodo della mia vita difficile e di forte depressione», racconta Fabio Polvani, «le chiavi della mia gabbia dorata erano tenute da un padre numero uno in tutto e da una madre iper apprensiva. Non avevo amici, non avevo una vera figura maschile di riferimento. Passavo gli inverni a scuola e tornavo in Sardegna, ad Aidomaggiore, per trascorrere l'estate: dal 1993 al 1999 ho scritto e composto un centinaio di brani alla tastiera, da autodidatta. Registravo tutto su musicassetta dal vivo, nella mia cameretta, mentre fuori il paesino dormiva». Una musica, quella prodotta da Polvani, influenzata dalle icone pop degli anni Novanta: Tori Amos, i Cranberries, Sinead O'Connor. Il brano più vecchio risale al 1992, il più recente al 1999. «Mi sono liberato dai fantasmi del passato. Ora la mia musica potrà aiutare tanti altri ragazzi».

