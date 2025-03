“Shardana - Bronzo e sangue” La nuova epica storia di Aragoni 

“Shardana - Bronzo e sangue”. È l'ultimo lavoro nato dall’inarrestabile estro creativo del regista ogliastrino Mauro Aragoni. Una nuova avventura editoriale. Una nuova storia. Un nuovo, feroce ed epico universo, dall'autore della serie “That dirty black bag” (con Travis Fimmel di “Vikings”), del pluripremiato “Nuraghes S’Arena" (con il rapper Salmo) e sceneggiatore per Dylan Dog.

La storia

L’opera racconta il mito degli Shardana, i sanguinari mercenari al servizio degli Egizi, e la leggenda di due fratelli guerrieri, legati dal sangue e dalla spada, nella loro ascesa come mercenari in un mondo spietato, tra epiche battaglie, mostri demoniaci e divinità pronte a scatenare la loro collera sui mortali. Deve essere chiaro però che “Shardana - Bronzo e sangue” non è legato al corto “Nuraghes S’Arena”, come tiene a precisare l’autore «ma si tratta di un'opera a sé, un nuovo e visionario universo ispirato allo stile dei manga». Il fumetto è creato e scritto da Mauro Aragoni, disegnato da Stefano Garau (disegnatore di “Ivanohe” distribuito dalla Mondadori e in Francia, Roi Midas e Kimeramandax).

In coppia

«Dopo il mio esordio nel mondo dei fumetti con Dylan Dog, ho voluto iniziare una nuova storia insieme al disegnatore Stefano Garau - racconta Mauro Aragoni - L’idea era quella di creare un fumetto in stile manga, con influenze di Berserk e Ken il Guerriero, che raccontasse la mitologia degli Shardana. È stato un lavoro difficile, portato avanti di notte, sacrificando il sonno, perché entrambi siamo impegnati su altri progetti: io, fortunatamente, su un nuovo numero di Dylan Dog e su progetti cinematografici, mentre Stefano sta lavorando a un'importante produzione francese. Siamo soddisfatti del risultato, lo consideriamo un ottimo inizio. Come tutte le storie di questo tipo, ha bisogno di più numeri per svilupparsi al meglio, e stiamo già lavorando per portarla avanti».

Sempre in movimento. Classe 1988, originario di Tortolì, ha iniziato la sua carriera da giovanissimo con cortometraggi indipendenti e cosi è partita la sua ascesa. Un talento riconosciuto a livello internazionale, il regista e sceneggiatore ogliastrino salito alla ribalta nel mondo del cinema per la serie western “That dirty black bag” (“Quella sporca sacca nera”, in Italia su Prime) girata in Ogliastra che ha raccolto prestigiosi riconoscimenti. La serie è stata lodata anche dal Wall Street Journal per la sua originalità. Ora si è aperto la strada anche dei fumetti con il suo esordio in questo mondo firmando per Sergio Bonelli un albo speciale di Dylan Dog uscito a novembre 2024: “L’oscuro messaggero” scritto con il fumettista nuorese Pasquale Ruju con i disegni di Antonio Marinetti. E ora firma una nuova opera editoriale. “Shardana - Bronzo e sangue” sarà presentato in anteprima il 30 marzo al Giocomix alla fiera di Cagliari dove gli autori saranno presenti. Intanto il fumetto si trova già su Amazon, Feltrinelli e Mondadori disponibile su prenotazione.

