Shapps alla Difesa: noi accanto a Kiev 

LONDRA. Il premier britannico Rishi Sunak ha scelto Grant Shapps, 54 anni, finora titolare dell’Energia, come nuovo ministro della Difesa al posto di Ben Wallace, ex militare di carriera, uno dei volti meno impopolari del suo gabinetto che ha deciso di lasciare la politica attiva. Nel primo tweet nella sua nuova veste Shapps rinnova l’impegno a sostenere «la lotta degli ucraini contro la barbara invasione» della Russia «di Putin». Critiche dal Labour, che si limita a rendere l’onore delle armi all’uscente Wallace, e dai liberaldemocratici («uno yes-man»). Mosca saluta sarcasticamente Wallace: «L’agente 006 lascia senza gloria il campo di battaglia». All’Energia Sunak ha nominato una figura emergente, la 38enne Claire Coutinho, deputata alla prima legislatura e figlia (come lui) d’immigrati indiani, nel suo caso cristiani e originari dell’isola di Goa, laureata in matematica e filosofia a Oxford e finora sottosegretaria all'Istruzione.

