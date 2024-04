Shanghai resta un rebus 

Con il cronometro della Q3 ormai azzerato sembrava che la pole della Sprint (disputata all’alba) a Shanghai fosse di Lewis Hamilton, in prima fila con un altro “vecchio leone” della Formula 1 come Fernando Alonso. Invece, la direzione gara ha deciso di restituire a Lando Norris il tempo del suo miglior giro (1'57"940), cancellatogli poco prima per violazione del truck limits, e la pole è tornata al britannico della McLaren, suscitando qualche lamentela nel paddock. È stato il più clamoroso degli effetti prodotti dalla pioggia caduta ieri nell'ultima parte delle qualifiche (Sprint) sull'enigmatico circuito cinese, diventato scivolosissimo nonostante l'utilizzo delle gomme intermedie. Numerose le escursioni oltre la riga gialla che delimita il confine invalicabile, pena la cancellazione del tempo. Ne ha fatto le spese Charles Leclerc. Dopo il contatto con un muretto il ferrarista è dovuto rientrare al box per sostituire l'ala anteriore, chiudendo solo settimo. Dietro Norris e la Mercedes di Hamilton è scattata l'Aston Martin di Alonso, affiancato dalla Red Bull del campione del mondo Max Verstappen, anche lui protagonista di una uscita nella ghiaia. Quindi la Ferrari di Carlos Sainz e la Red Bull di Sergio Perez. Stamattina alle 9 le qualifiche, domani alla stessa ora il Gp di Cina.

Effetto saponetta

Inutilizzato da cinque anni, il circuito aveva mostrato problemi di grip già con l'asciutto, probabilmente a causa del bitume liquido steso per sigillare l'asfalto nei punti dove mostrava più evidenti i segni del tempo. E la pioggia ha amplificato l'effetto saponetta, rendendo assai difficile governare la potenza delle monoposto. Tra la Q2 asciutta e con pneumatici slick (miglior crono di Verstappen in 1'35”606, Leclerc a un decimo) e la Q3 bagnata ed intermedie i tempi si sono alzati di 22 secondi. Si aspetta «un weekend complicato» Frederic Vasseur perché a Shanghai «non abbiamo dati con questa generazione di vetture». «Anche l'asfalto è strano, c'era pochissima aderenza ed il fatto che sia stato coperto con il bitume non ha certo aiutato i piloti», ha confermato il team principal della Ferrari. «Non abbiamo percorso tanti giri, speriamo siano (stati, ndr ) sufficienti per adottare la strategia giusta in vista della Sprint. Siamo stati gli unici a conservare un treno di gomme medie ed uno di hard, quindi questa sera dovremo scegliere bene la mescola, anche in preparazione della gara di domenica, che è la nostra priorità». Ha colpito uno strano fenomeno avvenuto più volte, ritardando l'inizio del Q2: alcuni tratti dell'erba a bordo pista si sono incendiati, probabilmente a causa delle scintille causate dal passaggio delle vetture.

