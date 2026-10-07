Shanghai, bene Berrettini Effetto Sinner sulle Finals: cala l’interesse per Torino 

Inizia bene l'avventura di Matteo Berrettini nell'Atp1000 di Shanghai. Il 30enne romano ha battuto in rimonta, 6-7(3), 6-1, 6-4 in 2h15' lo statunitense Aleksandar Kovacevic. Per lui nel 2° turno ci sarà un altro tennista americano, Brandon Nakashima, testa di serie numero 16 e fresco di bye.

Gli altri

Sconfitti dopo due battaglie in tre set i due azzurri usciti positivamente dalle qualificazioni. Federico Cinà ha ceduto 4-6, 6-1, 6-2 davanti al più esperto slovacco Alex Molcan, mentre Mattia Bellucci ha lottato 2h45' contro la wild card cinese Yi Zhou, 6-4, 3-6, 7-6(4), avversario al secondo turno di Lorenzo Musetti, numero 24 del tabellone). L'esordio di Matteo Arnaldi è previsto per oggi: dall'altra parte della rete il qualificato australiano Bernard Tomic. Altri due tennisti italiani sono già al secondo turno: Flavio Cobolli (numero 6), che affronterà il francese Adrian Mannarino e Luciano Darderi (18), che sfiderà il vincente del match tra il qualificato belga Kimmer Coppejans e l'ellenico Stefanos Tsitsipas. In doppio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, quarta coppia del torneo, affronteranno lo statunitense Austin Krajicek e il croato Nikola Mektic.

Donne

Azzurro in chiaroscuro nel Wta1000 di Pechino. In singolare, Jasmine Paolini, accreditata della 14esima testa di serie, dopo aver approfittato di un bye è stata sconfitta 3-6, 7-6(5), 6-2 dall'ucraina Daria Snigur. In doppio, Paolini e Sara Errani (numero 8 del seeding) accedono ai quarti di finale, dove sfideranno la canadese Gabriela Dabrowski e la brasiliana Luisa Stefani, seconda coppia del tabellone.

Effetto Sinner

I gruppi Facebook sono in fibrillazione, le piattaforme per la rivendita di biglietti pure. Da oggetto del desiderio collettivo, l'interesse per le Atp Finals di Torino (dal 15 al 22 novembre all’Inalpi Arena) ha avuto un calo immediato non appena Jannik Sinner, comunicando il suo finale anticipato di stagione, ha annunciato di fatto anche il forfait al torneo di cui è bicampione in carica. Tra chi inventa degli improvvisamente sopraggiunti impegni e chi invece non prova a mascherare i motivi scrivendo esplicitamente «causa assenza Sinner», i social sono pieni di persone che cedono, anche a prezzo ribassato, i loro posti per l'evento conclusivo della stagione del circuito maschile. Insomma, un fenomeno in controtendenza, dopo tanti mesi a parlare di sorpasso sul calcio, sentimentale o di audience che fosse. Un efficiente termometro di quanto la Sinner-mania abbia un peso enorme tra i cittadini italiani, appassionati di tennis o meno che siano, che nel primissimo momento di difficoltà sotto rete si riavvicinano a un calcio che torna a far capolino con i risultati della Nazionale.



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