Shakespeare oscuro e affascinante Sassari punta sul “Macbeth” di Verdi  

Tetro, oscuro, affascinante. Registi di culto come Orson Welles, Akira Kurosawa e Roman Polanski ne hanno proposto una trasposizione sul grande schermo. Il “Macbeth” di Giuseppe Verdi è tratto dalla vicenda scozzese narrata da William Shakespeare, tra realtà storica e finzione, come il personaggio inventato di Lady macbeth. Eppure fu proprio l'interpretazione della divina Maria Callas alla Scala di Milano nel 1952 a riaccendere l'interesse sopito da diversi decenni per la decima opera del cigno di Busseto. Il “Macbeth” apre stasera al Comunale di Sassari (20.30, replica domenica alle 16.30) la sezione autunnale della stagione organizzata dal Marialisa de Carolis.

Nomi importanti sul palco sassarese per il titolo che ha come regista Andrea Cigni. Il baritono Franco Vassallo, che interpreta Macbeth, è un veterano delle opere verdiane. Lady Macbeth è affidata a Gabrielle Mouhlen, acclamata al suo debutto al Comunale nel ruolo di Santuzza in “Cavalleria Rusticana”. Nel ruolo di Macduff c'è Gianluca Terranova, già visto in tv in “Caruso la voce dell’amore”. Nel cast anche il soprano sardo Elena Schirru (Dama), Dario Russo (Banco), Mauro Secci (Malcom) e l'esordiente Marco Solinas (un domestico). L'orchestra dell'ente de Carolis sarà diretta da Michelangelo Mazza, il coro da Antonio Costa. I costumi sono di Valeria Donata Bettella, le scene di Dario Gessati e il disegno luci di Fiammetta Baldiserri.

