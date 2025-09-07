VaiOnline
Il fenomeno.
08 settembre 2025 alle 00:38

Sguardo al cielo per ammirare l’eclissi Folla anche a Cagliari 

Tutti col naso all’insu per vedere la luna rossa. Centinaia di curiosi e appassionati si sono ritrovati ieri sul belvedere di viale Europa a Cagliari per osservare l’eclissi. Da tre anni non era possibile ammirare dall’Italia un fenomeno simile: l'ultima eclissi totale di Luna visibile dal nostro Paese era stata infatti quella del 16 maggio 2022 mentre la più recente del 14 febbraio scorso, non era visibile perché avvenuta alla 6 del mattino, quando la Luna stava tramontando. La prossima occasione per tornare a vedere la Luna rossa dall'Italia non ci sarà prima del 31 dicembre 2028. Numerosi gli eventi di osservazione dal vivo e online organizzati in tutta Italia e nelle zone in cui il fenomeno era visibile, vale a dire la maggior parte dell'Europa, l'Asia, l'Australia e l'Africa.

L'eclissi di Luna avviene quando il nostro satellite attraversa il cono d'ombra che si genera quando la Terra si interpone tra il Sole e la Luna. Il colore rosso si deve al fatto che la componente rossa della luce solare viene rifratta dall'atmosfera terrestre fino ad arrivare sulla Luna, mentre la componente blu viene dispersa nell'atmosfera. Intorno alle 23 poi la Luna è uscita dal cono d’ombra della terra e ha ripreso il suo colore normale. Numerose le serate di osservazione organizzate in tutta Italia dai gruppi di studiosi e appassionati.

