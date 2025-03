Sgravi Tari per ottocento famiglie 

Sono più di 800 le famiglie che potranno beneficiare dello sgravio della tassa sulla nettezza urbana e ora il Comune spiega il modo in cui usufruire dello sconto. Dopo aver deciso la graduatoria definitiva della “Misura di sostegno Tari per utenze domestiche”, il Comune ha elaborato gli sgravi riconosciuti.

Per pagare l’importo residuo i beneficiari devono utilizzare i modelli di pagamento del PagoPa già in possesso dei contribuenti e presenti nell’avviso di pagamento Tari 2024 che era stato recapitato dall’Agenzia delle Entrate «la quale – spiega il sindaco Pietro Morittu - non procede all’emissione di un nuovo avviso ma rettificherà automaticamente in diminuzione l’importo dovuto». Il contribuente dovrà utilizzare il modulo di PagoPA “Rata unica” già ricevuto: «L’importo sarà aggiornato in considerazione dello sgravio riconosciuto». Il pagamento può essere effettuato utilizzando il modulo PagoPa col portale agenzianentrateriscossione.gov.it; la app Equiclick, gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate; banche, Poste, ricevitorie, tabaccai.

Il termine è previsto per il 31 marzo. Qualora il contribuente vantasse un credito (per aver nel frattempo già provveduto al pagamento) può rivolgersi all’Agenzia delle Entrate Riscossione per ottenere il rimborso o attendere la comunicazione. Per chiarimenti il Comune suggerisce di contattare l’Ufficio Tributi ai numeri 0781.694255, 0781.694275, 0781.694276, 800 035 810 (numero verde).

