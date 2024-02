Sgravi illegittimi, la Mib srl pagherà 200mila euro all’Inps 

La società “Manutenzioni industriali bonifiche srl” (Mib srl) e gli ex amministratori Giovanni e Gian Cristian Di Bartolo, dovranno risarcire l’Inps con quasi 200 mila euro, per la precisione 198.057,04 euro oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria. Lo ha deciso la Corte dei Conti che condannato l’azienda, ormai in liquidazione dal 2016, per una vicenda legata a delle assunzioni fatte circa 10 anni fa per le quali erano stati concessi degli sgravi.

La Procura regionale della magistratura erariale aveva chiamato in causa la MibSrl e i suoi vertici, tutti difesi dagli avvocati Marco Zusa, Edoardo Vassallo, Matilde Mura, Guido e Federico Manca Bitti, per chiedere conto di alcuni sgravi ottenuti tra il 2014 e il 2015 per alcune assunzioni. Dagli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza è emerso che l’azienda aveva assunto dei lavoratori che erano stati collocati in mobilità da parte delle società Metalservice srl e L’impiantistica srl, imprese riconducibili allo stesso gruppo guidato dalla famiglia Di Bartolo. I finanzieri avevano anche accertato che l’amministratore unico della Mib srl, sin dalla sua costituzione, era Filippo Piras, poi nominato liquidatore e per anni dipendente (con quaifica di capo cantiere) della Metalservice srl. «Giovanni e Gianni Cristian Di Bartolo, quali amministratori di fatto», secondo l’accusa del vice procuratore generale Valeria Motzo, «avrebbero concorso, insieme alla partecipazione incolpevole di Filippo Piras, a indurre in errore l’Inps», così da ottenere poi i benefici previsti dalla legge.

La Corte dei Conti ha così condannato la Mib srl e i due Di Bartolo a risarcire l’Inps con quasi 200mila euro, ma ha anche accertato che Piras non abbia avuto alcun ruolo nella determinazione del danno erariale.

