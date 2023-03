Sgonfiano le gomme dei suv: «Andate in bici» 

BOLOGNA. Alcuni proprietari di suv che abitano in zona Saragozza domenica non hanno potuto prendere l'auto. La notte prima qualcuno li aveva lasciati con le gomme a terra, lasciando sui parabrezza un volantino di rivendicazione: “Attenzione, abbiamo sgonfiato un pneumatico del tuo Suv, ti arrabbierai, lo sappiamo. Non ce l’abbiamo con te ma con la tua auto. Il nostro scopo è rendere impossibile possedere un enorme, inquinante 4x4 nelle aree urbane di tutto il mondo”. Il messaggio è firmato dal collettivo ambientalista Tyre Extinguishers, un gruppo nato un anno fa in Inghilterra per lottare contro il cambiamento climatico sanzionando le auto troppo inquinanti. “Utilizzare un’auto enorme in una città come Bologna – prosegue il testo – ha conseguenze altrettanto enormi per tutti gli altri. Ormai quest’auto ce l’hai. Però oggi puoi spostarti a piedi, in bici o con i mezzi pubblici». Sull’episodio indaga la Digos «per capire – dice la questora Isabella Fusiello – se il gesto è riconducibile a quel movimento ambientalista oppure a qualche balordo locale. Abbiamo indizi su chi può aver commesso un fatto del genere. Loro hanno semplicemente sgonfiato gli pneumatici, un gesto dimostrativo sicuramente proveniente da qualche movimento ambientalista».

