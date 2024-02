Sgommate sulle dune: sanzionati 

Con le moto sulle dune di Piscinas: gli investigatori del Corpo forestale hanno individuato gli autori della bravata, due turisti tedeschi. A ciascuno è stata inflitta una multa di 400 euro. Un copione che sulle montagne di sabbia della Costa Verde negli ultimi anni non è nuovo: moto e fuoristrada si lanciano in evoluzioni sul “piccolo Sahara italiano” e i conducenti firmano, con nome e cognome, l’itinerario sui social. Questa volta la novità è che, incrociando i dati delle targhe e quelli del sito, dove loro stessi hanno immortalato foto e filmati, la Forestale è riuscita a individuare i nomi dei due responsabili del danno arrecato non solo a Piscinas, ma anche in tante altre località dell’Isola.

Le indagini

Dopo diverse segnalazioni su “due turisti di nazionalità tedesca, i quali stavano tracciando e pubblicizzando in canali social itinerari da percorrere in moto nelle spiagge e arenili della Sardegna”, si è mossa la Forestale, che per l’operazione ha mobilitato le sale operative regionale e territoriali di Cagliari e Tempio, il personale del Nucleo investigativo dell’ispettorato di Cagliari e il personale della Stazione di Padru.

Nel giro di sei giorni, i due tedeschi hanno percorso l’Isola da nord a sud: i tracciati venivano regolarmente pubblicati in vari canali social specializzati per pubblicizzare itinerari “turistici”. È stato l’esame dell’ultimo filmato, quello che riprende il transito sulle dune di Piscinas, nel litorale di Arbus, a rivelare le identità degli autori del percorso vietato dalle norme che tutelano il bene ambientale. Attraverso verifiche presso le compagnie di navigazione, grazie alla Grimaldi gli investigatori hanno scoperto che i due turisti si sarebbero imbarcati domenica notte da Olbia verso Livorno, e sono riusciti a individuare anche l’albergo dove hanno pernottato.

Le multe

La Forestale, ricorda che «chiunque usa le spiagge come piste per fuoristrada danneggia un ambiente naturale e compromette la legittima fruizione delle spiagge ai fini dello sviluppo turistico». Le sanzioni applicate sono diverse e anche di natura penale, poiché si configura il danneggiamento del sistema dunale. Ci sono poi violazioni amministrative per il transito negli arenili e il campeggio libero: a ciascuno una multa di 400 euro.

L’appello

Quello accertato è un illecito particolarmente dannoso per il delicato equilibrio delle dune, un fatto di cui purtroppo non è ancora percepita la gravità, nonostante i divieti all’ingresso degli arenili. Da qui un appello affinché «i cittadini segnalino analoghi illeciti ed altre emergenze ambientali direttamente al numero verde del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale 1515».

