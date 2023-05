Sgominate le bande della cocaina 

Il gruppo nuorese, con base a Silanus e Macomer, faceva arrivare ingenti carichi di cocaina in Sardegna tramite i canali gestiti dalla ‘Ndrangheta. Quello Cagliaritano si riforniva da loro per poi distribuire la droga in molteplici piazze. Due organizzazioni capaci di muovere, in due anni, più di duecento chili di cocaina con un giro d’affari superiore ai 25 milioni di euro, reinvestiti soprattutto nell’acquisto di appartamenti. organizzazioni criminali pericolose: disponevano di armi e controllavano i collaboratori più stretti, incaricati del trasporto e dello spaccio. E proprio con pistole e fucili, alcuni corrieri infedeli hanno creato scompiglio nei due gruppi, mettendo a segno due rapine, con sparatorie, per impossessarsi di partite di droga. Sulle due bande, nel febbraio del 2021, hanno messo gli occhi, con intercettazioni telefoniche e telecamere nascoste nelle campagne del Nuorese, gli investigatori della Squadra Mobile di Cagliari, sotto il coordinamento della Dda. Ieri mattina, all’alba, i poliziotti hanno fatto scattare l’operazione “Primavera Fredda”: duecento agenti hanno invaso l’Isola eseguendo 27 ordinanze di custodia cautelare (23 in carcere e quattro ai domiciliari), emesse dal gip Giuseppe Pintori su richiesta del pm Geatano Porcu.

I vertici

È stata una rapina, commessa a Capoterra il 10 febbraio del 2021, a far nascere l’inchiesta: un blitz armato per portare via un chilo e mezzo di cocaina. Gli investigatori della seconda sezione della Squadra Mobile, sotto il coordinamento del dirigente Fabrizio Mustaro e di Michele Mecca, hanno subito ricostruito l’azione, riconducibile a un traffico di droga. Due i gruppi. Nel cagliaritano uno guidato, secondo le accuse, da Matteo Congiu (42 anni di Capoterra) e Michele Caddeo (36, San Gavino) che si rifornivano da Giovanni Portas (43 anni, di Quartu). Il secondo, nel Nuorese, con a capo Bastiano Sanna (34, Silanus) e Cristian Pireddu (35, Orani).

I nomi

I presunti capi sono finiti in carcere (tranne Portas, indagato dopo l’arresto avvenuto nell’aprile del 2021 sulla strada statale 131 durante il trasporto, su un tir, di un carico da venti chili di cocaina). In cella anche Michael Arba (32, di San Basilio), Francesco Carboni (39, Elmas), Gianpino Casula (53, Capoterra), Andrea Castangia (29, Cagliari), Antonio Giovanni Cossu (39, Nuoro), Christopher Cruz (29, Quartu), Michele Dalpadulo (49, Selargius), Valerio Demontis (28, Macomer), Giovanni Gaias (39, Burgos), Alexandro Masala (33, Cagliari), Antonio Morittu (29, Silanus), Simone Morittu (33, Silanus), Costantino Mura (37, Silanus), Nicholas Paba (25, Birori), Giancarlo Pillai (59, Dolianova), Gionmaria Pirisi (42, Torralba), Claudia Podda (41, Cagliari), Danilo Simone Sitzia (30, Selargius), Salvatore Soro (43, Macomer).Ai domiciliari invece Giannicola Enna (52, Sassari), Matteo Marini (32, Capoterra), Carlo Porceddu (32, Assemini), Riccardo Maria Russo (39, Cagliari), Sono inoltre indagati Massimiliano Accocci (47, Musei), Antonio Aramu (48, Cagliari), Francesco Benvenuti (30, Capoterra), Stefano Bertocchi (34, Suelli), Matteo Casula (27, Capoterra), Beatrice Dalpadulo (51), Pietro Madeddu (48, Silanus), Raffaele Medda (51, Capoterra), Andrea Petrucci (43, Capoterra), Sebastiano Poggiu (39, Nuoro), Daniele Uras (51, Sassari), Virgilio Vannini (41, Anela), Federico Zuddas (30, Elmas). Nei prossimi giorni gli interrogatori di garanzia: gli indagati sono assistiti, tra gli altri, dagli avvocati Fernando Vignes, Marco Fausto Piras, Riccardo Floris, Desolina Farris, Marco Lisu, Elena Deplano, Maria Assunta Argiolas, Raimondo Serra, Francesca Accardi, Margherita Baragliu, Rinaldo Lai, Luigi Esposito, Beatrice Goddi.