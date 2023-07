Sgominata la banda del doping 

Il sospetto dei carabinieri del Nas e della sostituta procuratrice Nicoletta Mari è che nell’Isola si fosse radicata una rete specializzata nell’importazione e nello spaccio di sostanze dopanti e anabolizzanti, alcune anche con effetto stupefacente, così da rifornire gli atleti che si allenano nelle palestre di mezza Sardegna. Un gruppo che, secondi gli inquirenti, sarebbe stato capace di attivare una serie di legami con l’estero così da fare arrivare le sostanze capaci di gonfiare i muscoli e non far sentire la fatica durante gli allenamenti. Terminata l’inchiesta, la Procura ha ottenuto dalla giudice Ermengarda Ferrarese cinque ordinanze cautelare con obbligo di dimora, mentre i militari del Nucleo antisofisticazione hanno denunciato 19 persone che avrebbero acquistato gli anabolizzanti nel mercato nero.

L’inchiesta

«Le indagini – spiegano gli investigatori in una nota – sono state avviate nel 2021 a seguito di un duplice arresto operato a Cagliari nei confronti di un personal trainer e un body builder dediti allo smercio di tali sostanze, colti in flagranza durante uno scambio di un consistente quantitativo di medicinali ad azione stupefacente e anabolizzante, destinati a essere immessi nel mercato del Cagliaritano». A seguito di quell’operazione, la pm Mari aveva ordinato perquisizioni che avevano fatto emergere la presenza di altre sostanze. Complessivamente, nel corso dell’attività di indagine, i Nas (guidati dalla capitana Nadia Gioviale) hanno sequestrato 301 fiale di nandrolone, oltre 600 fiale di sostanze anabolizzanti di varie specialità medicinali, circa 7.500 compresse, ma anche cocaina e marijuana, oltre a 13 mila euro in contanti.

Le misure cautelari

Su richiesta della Procura la giudice Ferrarese ha firmato cinque ordinanze cautelari. A ricevere l’obbligo di dimora sono stati il personal trainer Fabrizio Piroddu (di Sassari), il bodybulder Giuliano Lacolla (residente a Quartu) e i cagliaritano Giovanni Corda e Angelo Mattia Orrù, oltre al milanese Samuele Bartolini. Sono tutti difesi dagli avvocati Nicola Frloris, Guido Manca Bitti, Roberto Delogu, Raffaella Atzori, Donatella Zedda ed Enrico Foresti (del foro di Milano). Il valore commerciale delle sostanze sequestrate nel corso della lunga indagine dei carabinieri sarebbe di circa 90 mila euro. Gli anabolizzanti e gli integratori, inoltre, sarebbero stati commercializzati dal 2019 in tutta l’Isola, acquistati da sportivi e atleti che li avrebbero assunti per migliorare le proprie condizioni e prestazioni fisiche, a rischio però di ripercussioni sulla salute.

Le accuse

Oltre ai cinque indagati destinatari dell'ordine di dimora, i Nas hanno denunciato anche altre 19 persone. Le accuse vanno, a vario titolo e a ciascuno per le proprie imputazioni, dal traffico clandestino di farmaci ad azione anabolizzante al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, importazione illecita di medicinali e abusivo esercizio della professione di medico/sanitaria avendo prescritto programmi alimentari e terapie mediche a numerosi atleti.

RIPRODUZIONE RISERVATA