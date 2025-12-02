Sgominata la banda dei rumeni 

I furti nei supermercati non sono certo una notizia sensazionale, ma se i presunti “taccheggiatori” si muovono in comitiva e organizzano gite per lo shopping a gratis allora le cose cambiano. A La Maddalena lunedì sono arrivate sei persone che, stando alle indagini del pm Alessandro Bosco, avevano in mente un brevissimo soggiorno nell’isola con annesse razzie nei supermercati. La comitiva, composta interamente da cittadini rumeni, ha visitato La Maddalena, ma soprattutto due supermercati, uno nella località La Ricciolina e l’altro in via Terralugiana. La compagnia, secondo il pm, avrebbe raggiunto l’Arcipelago con delle borse speciali, adeguatamente schermate per eludere i controlli antitaccheggio e la gita maddalenina, almeno inizialmente, è stata una festa. Dai supermercati sono spariti decine di confezioni di profumo (Armani, Paco Rabanne, Gucci e Boss), vini e liquori costosi (Capichera, Pampero e Courvoisier). La comitiva, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, ha ripulito i negozi prelevando la merce dagli scaffali e superando le casse senza problemi. Un via vai singolare nei supermercati scelti per lo shopping senza scontrini e l’avanti indietro dei clienti mai visti nell’isola è stato notato. La comitiva pensava di avere compiuto la missione, ma la sorpresa è arrivata sul traghetto diretto a Palau.

Comitiva in manette

I carabinieri delle stazioni di La Maddalena, Palau e del reparto territoriale di Olbia, sono saliti sulla motonave dove Leonard Florin, 31 anni, Stelica Candoi, 58 anni, Cristian Ivan, 40 anni, Florin Cristea, 26 anni, Claudiu Soare, 25 anni e Vasile Costel, 45 anni, si erano già accomodati per la traversata. Il personale dell’Arma ha arrestato i sei cittadini rumeni, trovati in possesso di tutta la refurtiva che mancava dagli scaffali. Ieri mattina una ventina di carabinieri ha accompagnato la comitiva nel palazzo di giustizia di Tempio per la affollata direttissima davanti alla giudice Silvia Campesi.

Altri colpi

I sei arrestati, difesi dall’avvocata Rosa Cocco, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Durante l’udienza è emerso che alcuni dei rumeni sono stati condannati per furto dal Tribunale di Nuoro e il pm Alessandro Bosco ha segnalato alla giudice la recidiva per Cristian Ivan, Stelica Candoi e Florin Cristea. Il giudice ha disposto per tutti il divieto di dimora in Sardegna, i sei dovranno partire entro oggi. Tre di loro erano arrivati dalla Romania nei giorni scorsi.

