Sgominata la baby gang dei pestaggi 

Non avevano messo letteralmente a ferro e fuoco il centro storico, ma avevano sparso il terrore. Con l’affidamento dei due minorenni della banda che alla Marina aggrediva i ragazzini, pestandoli selvaggiamente per poi rapinarli, e poi avevano anche devastato un locale nessuno è più a piede libero. Sulla base del paziente lavoro degli investigatori della Squadra mobile della Questura, il cui dirigente Davide Carboni è stato da subito molto deciso nello stroncare subito le violente aggressioni per strada, anche il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni ha ordinato una misura di custodia cautelare, a carico dei componenti non ancora diciottenni della gang. Anche quello del Tribunale ordinario aveva fatto altrettanto per i tre maggiorenni.

L’indagine

Al termine dunque di un’attività investigativa che si è rivelata molto complessa, i poliziotti hanno fornito elementi importanti per fermare la banda di giovani e giovanissimi estremamente violenti. I due più piccoli, che assieme ai presunti complici affrontano ora un’indagine che potrebbe condurre a un processo, sono stati collocati in una comunità, dalla quale non è consentito uscire. Questo, per evitare che si ripetano aggressioni molto violente come quelle già accadute.

I raid spietati

È lungo, l’elenco delle accuse per tutti i cinque componenti: rapina aggravata, lesioni personali aggravate e danneggiamento. Sono loro attribuite due crudeli aggressioni avvenute il 9 marzo scorso nel cuore della città. Maggiorenni e minorenni, insieme, avrebbero aggredito un giovane in piazza Sant’Eulalia con calci, pugni e un manganello telescopico. Per portargli via una catenina d’oro, gli avevano provocato lesioni giudicate guaribili in un mese. Poco lo dopo lo stesso gruppo, di questo gli investigatori della Squadra mobile sono convinti, ha aggredito due clienti di un locale in via Barcellona, causando anche gravi danni agli arredi.

Decisivi i video

Gli investigatori della Squadra mobile hanno esaminato fotogramma per fotogramma i video degli impianti di videosorveglianza e, al termine di un lavoro che ha richiesto tanta pazienza, sono risaliti ai cinque violenti che componevano la gang di aggressori. Le vittime sono state interrogate più volte man mano che affioravano nella loro mente nuovi particolari sui pestaggi che avevano subito. E quando il cerchio si è chiuso, la Questura ha messo tutto nero su bianco e ha inviato l’informativa alle due Procure: del Tribunale ordinario e di quelli dei minori. E ora le ultime custodie cautelari.