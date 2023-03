Sgombero dopo l’accusa di omicidio 

«Io avevo una casa, era in via Petta e sono dovuta scappare per quello che ho subito. Adesso da qui non me ne vado»: è finita così la trattativa tra i Servizi Sociali, la Polizia locale di Olbia e Maria Giovanna Meloni. La donna è uscita dalla catapecchia non agibile di via Pietro Aretino e ha fatto sapere a tutti che lei e il compagno Giorgio Beccu, non hanno intenzione di lasciare la casa di proprietà comunale. Quindi, lo sgombero dell’edificio (secondo il Comune di Olbia, occupato abusivamente) non è stato eseguito. La Polizia Locale (dopo avere avvertito il pm di turno) ha scelto di soprassedere, evitando un’azione di forza. Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu, lei olbiese, lui di Berchidda, 43 e 50 anni, sono accusati dalla Procura di essere responsabili dell’omicidio e della sparizione di Rosa Bechere, la pensionata di 62 anni della quale non si hanno più notizie dalla fine di novembre.

Omicidi e senzatetto

La coppia sta vivendo una situazione per certo versi kafkiana, i due da tre mesi sono sotto strettissima osservazione da parte dei Carabinieri. Sono stati sentiti più volte in caserma, sono destinatari di provvedimenti di sequestro di case, telefoni, auto e altro, sanno che i pm di Tempio li considerano responsabili della brutale soppressione di una persona, che sarebbe stata eliminata (avvelenata con i farmaci) per denaro. Nel frattempo, però, non ci sono prove della loro colpevolezza e della stessa uccisione di Rosa Bechere e la coppia, ora, è destinataria di una ordinanza di sgombero. Indagati per omicidio, i due, da settimane chiedono una casa e ieri hanno detto chiaramente che non lasceranno il fatiscente tugurio di via Aretino.

«Comune senza titoli»

Per il legale della coppia, l’avvocato Giampaolo Murrighile, l’edificio di via Aretino è di Area (ex Iacp) e il Comune non può imporre lo sgombero. Aggiunge Murrighile: «Oltre il dato formale, c’è quello umano. Ieri è stato mobilitato un piccolo esercito di dieci persone per lo sgombero, mentre Beccu era a letto per fare delle infiltrazioni. Queste persone vivono da settimane una situazione particolare e ora vengono buttate fuori casa». In realtà, il Comune, attraverso l’assessorato ai Servizi Sociali, aveva avvertito preventivamente la coppia, sulle conseguenze della occupazione abusiva di un edificio in via di ristrutturazione. Oggi la Polizia locale potrebbe ritornare alla carica per lo sfratto.