Sgombero del campo rom: ok dell’Aula 

Sì allo sgombero del campo rom di Selargius, fra accuse e critiche verso chi amministrava la città quarant’anni fa e ha deciso di spostare in campagna la residenza delle famiglie nomadi. Da Is Corrias - dove era previsto - alla zona di Pitz’e Pranu, nell’ex inceneritore, nonostante il parere negativo di allora degli uffici. «Ci stiamo provando da anni, ma per poter chiudere il campo e consentire a tutti una nuova sistemazione serve l'aiuto dello Stato, il Comune da solo non può farcela», l'appello del sindaco Gigi Concu durante il dibattito.

La telenovela

In Consiglio l’excursus storico con tanto di delibere e relazioni, insieme ai nomi di chi ai tempi governava Selargius. «Una decisione scellerata di cui stiamo ancora pagando le conseguenze», le parole del consigliere Mario Tuveri che ha proposto la mozione per impegnare sindaco e Giunta alla chiusura del campo dopo aver sistemato le famiglie altrove e senza oneri per il Comune. «Tutti erano a conoscenza dell’inquinamento di quella zona, e decidere allora di farci vivere bambini, anziani, donne e adulti è vergognoso. Mio padre, in quei tempi consigliere, votò contro perché giustamente riteneva che quell’area non bonificata non fosse adeguata. Per questo lo sgombero va realizzato quanto prima», ribadisce Tuveri. E aggiunge: «Ci sono ancora troppi pregiudizi nei confronti delle persone rom, la maggior parte hanno la cittadinanza italiana, con gli stessi doveri ma anche gli stessi diritti, compreso quello di avere un’abitazione».

Tutti d’accordo sullo sgombero del campo, a parte la minoranza che - ad eccezione di Tuveri - ha abbandonato l’Aula prima della discussione della mozione. «Come gruppo siamo favorevoli sulla proposta, pur consapevoli che i risultati pratici saranno difficili da raggiungere», il commento di Pierpaolo Ambu, FI. «Quella del campo rom di Pitz’e Pranu è una vicenda che mette in luce una delle tante azioni amministrative sbagliate del passato, e fra i responsabili c’è proprio chi oggi impartisce lezioni a sindaco e Giunta, e ammonisce l'intera amministrazione accusandola di superficialità».

Sgombero complicato

Sì alla mozione anche da parte del sindaco. «Lo sgombero di un campo autorizzato non è semplice», sottolinea Concu, «certo è che occorre pensare a un altro modello di integrazione, perché le azioni avviare sinora non hanno funzionato». Per Pitz’e Pranu ogni anno il Comune spende oltre 100mila euro - fra spese per acqua, corrente e depuratore - escluse le risorse investite dai Servizi sociali elencate in Consiglio dall'assessore Sandro Porqueddu. Ci sono anche parte dei fondi per la bonifica del zona che però non può partire sino a quando il campo non verrà liberato. «Molti vorrebbero andare via ma non sanno come fare, e noi da soli non possiamo aiutarli», aggiunge il sindaco, «anche la scelta di dare contributi con il finanziamento regionale vincolato all’inclusione abitativa dei rom non ha funzionato. Per questo continueremo a dialogare col Prefetto, e con la Regione, affinché si arrivi il prima possibile a una soluzione definitiva del problema».

