Sgomberata l’ex scuola Alagon 

È stata sgomberata la ex scuola Alagon di via Abruzzi. L’edificio, abbandonato da anni, era diventato da tempo luogo di ritrovo di tossicodipendenti e persone senza fissa dimora. Già sgomberato nei mesi scorsi e murato, era stato poi nuovamente rioccupato arbitrariamente.

La delicata questione era stata recentemente al centro di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dove era stato deciso e pianificato l’intervento delle forze dell’ordine.

Le attività sono state coordinate dalla Questura con il concorso dei Carabinieri e della Polizia Locale. Dentro c’erano ancora, e sono state identificate, sette persone (sei uomini e una donna), di cui due stranieri, uno dei quali, irregolare sul territorio nazionale, è stato accompagnato nel Cpr di Macomer per l’avvio delle procedure di rimpatrio. Una società incaricata dal Comune sta procedendo a liberare l’immobile dalle masserizie prima della messa in sicurezza. Nella ex scuola abbandonata si verificavano spesso incendi della montagna di libri e registri che ancora si trovavano all’interno. Dentro, le forze dell’ordine hanno trovato le postazioni usate dai tossicodipendenti e i resti di numerosi giacigli utilizzati da tanti frequentatori dell’ex scuola. Lo stabile del Comune attende da anni un piano di recupero.

RIPRODUZIONE RISERVATA