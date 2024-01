L’area è stata occupata abusivamente per dieci anni da clochard. Ora è stata sgomberata e diventerà un campo sportivo all’aperto per i frequentatori dell’Istituto dei ciechi “Maurizio Falchi”, in via Nicolodi.

Oggi alle 17 l’area sarà inaugurata con un falò e con la benedizione dei frati di Sant’Ignazio. Saranno presenti anche i rappresentanti dei carabinieri, grazie ai quali l’area è stata restituita agli utenti.

