Sgomberata la tendopoli abusiva 

La tendopoli sorta dopo l’incendio che ha messo fuori uso l’hotel disperazione di via Riva di Ponente non c’è più. Ieri c’è stato l’ultimo intervento delle forze dell’ordine e degli operai: i parcheggi di viale La Plaia sono stati liberati da tende, cartone ma anche spazzatura e auto dimenticate da tempo. E le persone che stavano vivendo lì sono state trasferite altrove. Qualche giorno fa sei migranti non in regola con il permesso di soggiorno sono stati trasferiti nel Cpr di Macomer, in attesa dell’espulsione dal territorio nazionale. Tra giovedì sera e ieri anche gli altri stranieri sono stati accompagnati in una struttura in via Elmas, tra il territorio cagliaritano e il Comune di Elmas. L’intervento delle forze dell’ordine, in vista della festa di Sant’Efisio, è stato coordinato dal questore sulla base delle indicazioni emerse nell’ultimo comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura.

L’emergenza

Dopo un mese e mezzo dunque il piazzale è nuovamente libero. Entro oggi verranno completate le operazioni di pulizia e sanificazione perché l’area, per tutto questo tempo, ha ospitato decine di persone senza alcun servizio igienico né acqua. Una situazione limite, soprattutto dal punto di vista igienico sanitaria, e che non poteva andare avanti prima di tutto per i migranti e anche per alcuni italiani costretti a vivere in condizioni estreme. Ma anche per i disagi denunciati dalle attività commerciali della zona e per l’immagine negativa trasmessa dall’accampamento a due passi da uno degli ingressi del porto.

Il blitz

L’operazione coordinata dalla Questura ha visto all’opera poliziotti, carabinieri, guardia di finanza e agenti della Municipale. Una delle maggiori difficoltà era trovare una sistemazione alternativa per i migranti regolari, molti dei quali con un contratto di lavoro. Ma sono state rimosse anche alcune carcasse d’auto usate anche per trascorrere la notte. E ci sono state anche delle sanzioni per le vetture senza assicurazione o revisione. Anche una macchina di Valentina Porcedda, imprenditrice e titolare della Sol Y Mar, autonoleggio con sede proprio nel parcheggio di viale La Plaia, è stata sanzionata. «Ho dovuto convivere con una situazione di lavoro indescrivibile per un mese e mezzo. E ora devo anche pagare perché avevo un’auto, non assicurata, fuori per un metro dalla mia concessione. Quando ho chiesto che si facesse qualcosa per la baraccopoli o che si intervenisse per spostare delle auto che impedivano il passaggio nei nostri parcheggi ci è stato risposto che non si poteva far nulla perché era un’area regionale. Combatterò per far valere le mie ragioni».