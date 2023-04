Sgomberata all’alba l’ex scuola Alagon occupata da un anno  

I blindati della Polizia e dei Carabinieri si sono piazzati davanti all’ex scuola di via Abruzzi molto presto. L’operazione del gigantesco stabile iniziano poco dopo l’alba di ieri: in azione gli agenti della Polizia Locale, con la collaborazione del personale della questura e dei militari dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Un servizio imponente perché all’interno dell’edificio ci sono numerosi occupanti. Alla fine tutto si svolge senza particolari intoppi. Dieci le persone identificate, tra uomini, donne, italiani e stranieri (anche il giovane libico accusato di essere uno scafista). Tutti senza fissa dimora. E ora nuovamente in strada. E dopo alcune ore, sono gli operai di una ditta del Comune a murare gli ingressi e sistemare la parete esterna: in questo modo si cerca di prevenire un nuovo eventuale tentativo di occupazione. All’interno ingenti i danni e i segni di devastazione con il furto di infissi e di altro materiale.

L’abbandono

Ora la speranza è che i lavori di riqualificazione dell’edificio – che sarebbero dovuti iniziare un anno fa – possano davvero partire. Perché lo stabile nel quartiere di San Michele, che in passato ha ospitato la scuola media Alagon, è rimasto abbandonato per tantissimo tempo diventando meta molto ghiotta per senzatetto e sbandati. Le occupazioni delle vecchie aule e della biblioteca sono state numerose: poco più di un anno fa è stata l’associazione Sclerosi multipla a lasciare una parte dei locali. Era l’ultimo presidio legale. Poi la struttura è diventata ancora una volta riparo di fortuna per due famiglie e per alcune mamme con figli. L’occupazione non è durata molto. Ma dopo la scorsa estate ci sono state nuove incursioni. Negli ultimi mesi l’ex scuola è diventata la casa di due coppie e di altri personaggi. Numerose le proteste degli abitanti della zona per i continui movimenti, anche molto sospetti.

Le idee

Ora con il blitz, l’edificio è di nuovo libero e nella disponibilità del Comune. «Ringrazio le forze dell’ordine per il lavoro svolto», sottolinea il consigliere comunale Marcello Polastri, anche presidente della commissione Patrimonio, che più volte ha denunciato l’occupazione dell’edificio e l’abbandono di uno stabile importante per l’amministrazione. «L’ex scuola Alagon potrebbe diventare un centro polivalente socio-culturale che gioverebbe al quartiere di San Michele, magari con la presenza di una postazione fissa della Polizia municipale, per quella che sarebbe una nuova sede operativa».