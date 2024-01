Sgarbo dell’Empoli alla Signora 

Juventus 1

Empoli 1

Juventus (3-5-2) : Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso (33' st Iling-Junior), McKennie, Locatelli, Miretti (14' st Weah), Kostic (33' st Yildiz); Milik, Vlahovic. In panchina Pinsoglio, Perin, Danilo, Rugani, Nicolussi, Nonge. Allenatore Allegri.

Empoli (3-5-2) : Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski (45' st Fazzini), Grassi (11' st Cancellieri), Maleh, Cacace; Cerri (11' st Baldanzi), Cambiaghi (49' st Marin). In panchina Perisan, Berisha, Goglichidze, Pezzella, Shpendi, Bereszynski, Indragoli. Allenatore Nicola.

Arbitro : Marinelli di Tivoli.

Reti : nel st 5' Vlahovic, 25' Baldanzi.

Torino. Frena sul più bello la Juventus: solo 1-1 con l'Empoli nell'Allianz Stadium da tutto esaurito, sfuma l'occasione, anche solo per una notte, di portarsi a +4 sull'Inter, a una settimana dallo scontro diretto di San Siro. Festeggia invece Davide Nicola: 4 punti in due partite dal suo arrivo sulla panchina toscana. La salvezza dovrà essere sudata, forse fino all'ultima giornata, ma dopo il 3-0 al Monza il punto strappato a Torino ricarica l'ambiente di ottimismo. Allegri deve rinviare così il traguardo dei 1.000 punti conquistati sulle panchine di Serie A, ma soprattutto non si concretizza l'allungo sperato sui nerazzurri che, nel duello anche psicologico di guardie e ladri, lepri e cacciatori, Sinner e Djokovic, avrebbe avuto il suo peso.

Il match

Forse il tecnico bianconero rimpiange la scelta di preferire Milik al talento di Yildiz. È proprio l'attaccante polacco, schierato per la prima volta in stagione dal 1' come spalla di Vlahovic, a fare la frittata: dopo appena 17' entra con il piede a martello su Cerri, il cartellino giallo alzato dall'arbitro Marinelli si tinge di rosso dopo il Var. Con più di 70' da giocare e un inizio di partita già non particolarmente brillante, la Juventus rimane con l'uomo in meno. E non avrà Milik per il derby d'Italia. Dopo l’intervallo la partita cambia presto con l'ennesima rete stagionale della Juventus su calcio d'angolo: nel mucchio Gatti manda la palla a sbattere sulla schiena di Ismajli e Vlahovic, rapidissimo, gira di sinistro in porta. Per l'attaccante serbo è il dodicesimo centro in campionato. Ed è lui a trascinare la Juventus a cercare il raddoppio. Ma la partita prende un’altra piega e Baldanzi, al 25', firma il pareggio con destro dal limite dell'area che lascia di stucco Szczesny, in ginocchio. La Juventus perde di lucidità e accusa il colpo: l'Empoli sogna il colpaccio, ma è attento a non subire la beffa e si accontenta del pari. Anche la Juventus deve adeguarsi.

RIPRODUZIONE RISERVATA