«Sgarbo a Mattarella i rilievi sul dl Sicurezza» 

Sempre roventi le polemiche tra maggioranza e opposizione sul fronte giustizia. Mentre in Senato procede a rilento l’esame della separazione delle carriere, fortemente contrastata dal centrosinistra, il ministro Carlo Nordio in un’intervista attacca l’ufficio del Massimario della Cassazione che ha criticato il dl Sicurezza, e arriva a chiamare in causa il capo dello Stato. Per Nordio la relazione dei giudici rappresenterebbe uno «sgarbo al Colle» visto che se nel decreto ci fossero i problemi indicati dai tecnici, «il presidente sarebbe stato il primo a rilevarli, e invece non l’ha fatto». Dura l’opposizione: «Nordio è scorretto e in malafede», accusa la dem Debora Serracchiani. «Ha superato se stesso - dice da Iv Davide Faraone - pensa bene di trascinare Mattarella in una polemica politica: è ormai l’ombra del giurista garantista che abbiamo conosciuto». Intanto tutti i consiglieri togati del Csm e tre laici chiedono di aprire una pratica a tutela dei magistrati del Massimario: le polemiche «trascendono il piano della dialettica politico-istituzionale, trasmettendo alla pubblica opinione un'immagine deformata della funzione dell’Ufficio e del ruolo nonché dei magistrati che la compongono».

RIPRODUZIONE RISERVATA