Sgarbi, serata al Maxxi tra insulti e battute sessiste: è polemica 

Ha sconfinato nella volgarità (e poi nella polemica politica) la serata inaugurale dell'Estate al Maxxi, il programma di incontri nella piazza del museo romano guidato dal presidente Alessandro Giuli, e voluto dal ministro della Cultura Sangiuliano. L'intervento di Vittorio Sgarbi, davanti allo stesso Giuli, ha alternato aneddoti sessisti e parolacce.

Un caso portato alla luce dal sito di Repubblica e documentato dalla registrazione video disponibile su YouTube, che ha spinto i dipendenti del Maxxi a protestare con una lettera a Giuli. Ma indignazione e polemiche travalicano i confini del museo, col Pd che chiede a Sangiuliano di riferire in Aula sulle «gravi e volgari battutacce sessiste pronunciate da Sgarbi».

Nel mirino finisce anche Giuli che avrebbe usato «toni intimidatori nel corso di incontri singoli» con alcuni dipendenti. Sgarbi ha cominciato a parlare della sua vita sessuale e del numero di donne conquistate, tessendo un elogio del membro maschile. «È un organo di conoscenza, cioè di penetrazione, serve a capire». «Sta citando Moravia», ha provato a spiegare Giuli. Fra una telefonata da un numero sconosciuto («Chi c... sei? Cornuto») e l'elenco dei record internazionali di conquiste femminili (in testa Warren Beatty, con 12.500, fino a Kennedy con mille), Sgarbi è passato all'Italia e a se stesso: «Gli osservatori dell'Osce, nel momento in cui ero attivo, valutavano anche 9 al mese». Spazio anche a un aneddoto su Berlusconi, che gli avrebbe rivelato di aver avuto meno di 100 donne, «una tragedia».

Al termine della serata almeno 40 dipendenti del Maxxi, che ha un personale in prevalenza femminile, hanno scritto a Giuli per chiedergli di tutelare la dignità del museo delle arti del XXI secolo, ottenendo un incontro. Oltre al Pd, reagiscono il M5S, il leader di Azione Carlo Calenda («che vergogna, altro che cultura di destra. Pensavo Giuli fosse una persona educata») e Angelo Bonelli di Europa Verde.

