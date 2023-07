Sgarbi: «Sardi, ribellatevi a chi sfregia il paesaggio» 

Pale eoliche, servitù, fanghi fognari provenienti da accumuli lontani e velenosi. Ma anche oligopoli di vario tipo, che proprio non vanno giù ai sardi. E non solo sui trasporti.

A nome del Governo, per quella che sembra essere una battaglia identitaria cruciale, arriva l’autorevole endorsement di Vittorio Sgarbi. Critico d’arte, volto televisivo di successo, saggista, parlamentare di lungo corso e – nell’Esecutivo guidato da Giorgia Meloni – sottosegretario alla Cultura, con la consueta effervescenza mette subito i puntini sulle “i”: «Contro gli sfregi del territorio, compiuti e perpetrati nel tempo, serve una ribellione», dice con tono fermo, ma senza alzare la voce. «I sindaci diano mandato al presidente della Regione di rivendicare l'Autonomia della Sardegna contro queste operazioni. Inoltre, sul Tyrrhenian Link è necessario un referendum. Vale per la Sardegna come per la Sicilia. La volontà popolare deve essere ribadita, perché altrimenti la politica non ha davvero più alcun significato».

Professor Sgarbi, la Sardegna è sempre sotto assedio: perché?

«Ci troviamo davanti a un’aggressione globale in nome dell’energia pulita, che è un principio logico e opportuno, sostenuto da alcune associazioni. Però, in concreto, è realizzato da bande di affaristi senza scrupoli: lo fanno per i loro interessi, senza alcuna volontà di trovare soluzioni che non siano impattanti. Pagando, possono ottenere delle concessioni di aree da privati in zone dove si campa di un’economia agricola che non viene sostenuta. E questi gruppi avanzano: è un'operazione di una voracità estrema».

Lei si è sempre battuto per la tutela del paesaggio. C’è un’alternativa pulita allo sfregio senza criterio?

«Credo di averlo capito per primo, addirittura alla fine del secolo scorso, quando queste operazioni sembravano dei grandi miracoli. Adesso si intensificano, ma la gente vede che sono distruzioni di luoghi meravigliosi, perché il paesaggio è una delle meraviglie d’Italia. Il paesaggio sarà sconvolto anche in un’Isola dove la natura, il mare, la bellezza sono stati la principale risorsa in tutti i sensi. L'idea che il nucleare di ultima generazione non sia considerato l’unica soluzione è insopportabile, soprattutto se si va avanti a coprire dei campi facendoli diventare intere distese di fotovoltaico o foreste di pale alte duecento metri».

Come si muoverebbe?

«Una Regione autonoma che, per le ragioni di una civiltà agricola, soffre di un’evidente flessione economica, non può essere aggredita anche rispetto alla povertà. In sostanza, si offrono compensazioni per poter ottenere dei terreni che non sono più coltivati come natura vorrebbe, e questo sistema ha un'unica possibilità di essere limitato o arrestato: che il presidente della Regione rivendichi i valori di autonomia per cui “qui non si tocca niente”, contando sul sostegno dei 377 sindaci sardi».

È l’invito a una ribellione nazionale?

«Avere dalla propria parte i sindaci che pretendono ognuno rispetto del proprio territorio dà al presidente della Regione l'autorità popolare di rivendicare l'Autonomia della Nazione sarda. Altrimenti, se uno si fa mettere i piedi in testa, si potrebbe chiedere: “Ma che cosa è l’Autonomia?”. L’Autonomia è un presidio democratico che si basa sul riconoscimento di una identità culturale, che però poggia sul voto democratico. Se i sindaci della maggior parte dei Comuni sardi fanno un'assemblea alla Regione, danno un mandato che è superiore a qualunque volontà governativa. Deve essere una ribellione, altrimenti possiamo chiudere il percorso dell’Autonomia».

Nel frattempo sono stati presentati progetti per piazzare 2.500 pale eoliche a terra e 1.333 a mare. Numeri che fanno paura, anche perché soddisferebbero il fabbisogno energetico di cinquanta milioni di persone. L’Isola, però, ha poco più di 1,6 milioni di abitanti. Come definirebbe questa operazione?

«È la dimostrazione che l’interesse principale non è l'energia pulita, ma l'affare miliardario che fanno quelli che montano le pale eoliche».

Come inquadra la realizzazione, nel contesto del piano del Tyrrhenian Link, del doppio cavo sottomarino che collegherà Sardegna e Sicilia?

«Sicilia e Sardegna sono due regioni autonome. Non possono vedere che Terna umili la loro Autonomia. È arrivata l’ora di far valere le proprie ragioni. Di sicuro occorre che le autorità regionali rivendichino la loro Autonomia e chiedano un referendum ai cittadini per ribadire una volontà popolare, perché altrimenti, se non si riesce a difenderla attraverso la protesta dei sindaci, è la stessa politica a non avere più alcun significato. Il dato fondamentale è quindi politico, ma ce n’è anche uno economico: gli interessi di queste società sono più forti della libertà dei cittadini».

In un intervento su L’Unione Sarda ha sostenuto la protesta degli abitanti di Isili contro la sottostazione elettrica di Perd’e Cuaddu, definendola una speculazione. Speculazioni che altrove hanno cancellato paesaggi storici millenari.

«A Isili, come in Romagna e in Toscana, c’è una quantità di esempi enorme. I sindaci di numerosi Comuni hanno preso una posizione di contrapposizione a queste iniziative, è evidente però che non conta. Sicuramente c’è la mafia dietro, in alcuni fenomeni. Ma, comunque, è mafia ovunque, quando l'economia prevale sulla libertà e sulla decisione dei cittadini».

Presto a Roma ci sarà una manifestazione, che lei si sta preoccupando di promuovere.

«Voglio invitarli, dalla Sardegna e da altre regioni, quando le condizioni climatiche ci daranno tregua, a venire a Roma per manifestare le loro posizioni. Per restituire ai cittadini la volontà e la potestà di decidere, altrimenti è inutile andare a votare. Se il commissariamento dello Stato e la prevalenza di Terna superano la volontà popolare, vuol dire che non c'è più democrazia».

Il fotovoltaico, che ha deturpato le nostre campagne, si è rivelato un business senza capo né coda. Come si può ripulire il territorio da questo scempio?

«C’è un fronte ben definito, dato dalla posizione di Italia Nostra, da quella mia, dagli ambientalisti come Giulia Maria Crespi del Fai, secondo cui bisogna lasciare il territorio intatto. O meglio: qualunque intervento che non sia strettamente necessario, deve essere subordinato alla difesa della natura».

Non sarebbe il caso di porre un argine di rango costituzionale all'assalto del paesaggio?

«Certamente».

