Sgarbi: «Ribelliamoci ai signori del vento e allo sfregio dell’Isola»  

Guerra aperta ai signori del vento. A rilanciarla – dal palco del Teatro Massimo – ieri è stato il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, a Cagliari per la presentazione di una monografia. edita da Skira, dedicata all’artista nuorese Giovanni Nonnis. Dal palco, rivolgendosi a una platea numerosa, il critico d’arte ha tuonato: «Messina Denaro con il business dell’eolico ha distrutto la Sicilia», ha esordito il critico d’arte. «Cercheremo di impedire che accada anche in Sardegna».

Il Professore attacca

Il discorso di Sgarbi è articolato: «Da ogni parte le persone perbene, lo dico nel senso integrale della parola, cioè quelle che non accettano nessun compromesso con la mafia, sentono minacciato il loro paesaggio. In Sardegna, con i tanti sindaci che manifestano per conto delle loro popolazioni la contrarietà all'eolico, a Rimini, alla Toscana, ovunque, se dovessimo seguire i piani del Governo e le indicazioni che vengono dal ministro dell'Ambiente, dovremmo avere l'Italia completamente coperta di pale eoliche, il che vuol dire uccidere il Paese». Il sottosegretario non lo accetta, a costo di dissentire dalle idee della compagine di cui fa parte: «L'Italia è il luogo dove i paesaggi rappresentano una condizione di memoria che è quella del mondo della Grecia, del mondo dell'antichità romana, del mondo degli Etruschi. Tutto questo è minacciato: in Tuscia, in Romagna, in Toscana, in Sardegna». Da qui un appello: «Ho riunito, lo farò con ogni regione, i sindaci, e sono 60 quelli della Sardegna, che ritengono che in prossimità di Barumini o in prossimità di nuraghi l'idea di far sorgere le pale eoliche sia una follia. Quindi, se non c'è nessuna possibilità di sfuggire a questa iattura, a questa vergogna, a questo trionfo della mafia, che evidentemente vince sempre, almeno si pensi di distribuire il fotovoltaico nei luoghi degradati. Non si capisce perché mi arrivano messaggi da Orvieto, dai luoghi più belli della Sardegna, dalla Calabria, dall'Adriatico, che c'è un progetto di una qualche società di delinquenti, magari multinazionali, che vuol fare soldi attraverso questi orrori, a cui il ricatto ecologico serve a dare un vento favorevole».

L’incontro

La data è già fissata: il 9 ottobre alle 15, al ministero della Cultura, Sgarbi ha convocato i sindaci sardi: «Vorrei che ognuno di loro racconti cosa capiterebbe della sua terra, con proiezioni, facendo vedere le aree che sono state scelte per questo obiettivo. Credo che l'unica difesa sia che le cittadinanze, con referendum e raccolte di firme, facciano intendere di non poter accettare di essere commissariate, umiliate, sfregiate soltanto dalla forza del ricatto ecologico: l'energia pulita è una pulizia dell'energia fasulla, che in realtà si muove in luoghi anche senza vento e che lascia traccia della sua violenza, del suo stupro in luoghi meravigliosi». Sgarbi esorta i sindaci sardi ad accendere le popolazioni per impedire che qualcuno arrivi per montare il ferro in luoghi dove da millenni la natura regna incontaminata. «Giovanni Nonnis, con la sua arte così arcaica, non potrebbe che essere schierato in prima fila per impedire questo orrore minacciato». Chiusura con una stoccata al ministro per la Transizione ecologica Gilberto Pichetto Fratin: «Pare che i capi di gabinetto e i direttori generali vogliano addirittura dire che si possono applicare questi orrori in luoghi vincolati, il che vuol dire proprio uccidere l'Italia. L’Italia», chiosa Sgarbi, «fra pochi anni non ci sarà più: sarà completamente sconvolta».

La serata

Durante la serata è stato proiettato il docufilm “Il segno e il mito”, del regista Giovanni Columbu, dedicato al pittore nuorese scomparso nel 1975. L’incontro, moderato da Fabio Meloni, è stato introdotto dalla figlia di Nonnis, Cecilia, cui è seguito l’intervento dell’assessora comunale alla Cultura Maria Dolores Picciau. In sala, tra gli altri, anche la deputata Antonella Zedda.

