Sgarbi racconta l’arte di Giovanni Nonnis  

I “Cavalli”, i “Guerrieri”, le “Figure”. E vivissime nature morte coi vasi di fiori posati su tavolini liquefatti. L’opera tutta di Giovanni Nonnis scorre nelle pagine del catalogo edito da Skira (“L’arte della reinvenzione del mito”) con i testi di Vittorio Sgarbi e nel documentario di Giovanni Columbu,”Il sogno e il mito”. La monografia sarà presentata dal sottosegretario alla Cultura venerdì, alle 18.30, al Teatro Massimo di Cagliari.

Artista

Curato da Cecilia Nonnis e Giovanni Columbu, il volume si apre con un “Giardino” del 1950 e si conclude con una tempera su tela con oro in foglia, datato 1974. Un anno prima che il valente pittore ancor giovane morisse in un incidente stradale. Era nato a Nuoro nel 1929, Giovanni Nonnis e già da ragazzino palesò un’indole irrequieta arruolandosi volontario nella Marina Militare. Esperienza presto conclusa. Tornò a casa, cominciò a seguire le lezioni di pittura di Francesco Congiu Pes e poi si iscrisse all’Istituto d’Arte di Sassari dove tenne la sua prima personale nel 1948. «Già allora», scrisse Placido Cherchi, «rivela un segno originale scattante e nervoso». Il matrimonio con Giannina Deledda, la nascita dei figli Cecilia, Pier Paola e Vittorio non lo trattengono a lungo nell’isola. Si trasferisce a Milano nel 1960, lavora come disegnatore, viaggia. Francia, Spagna, Svizzera, Germania. Nel 1963, presenta a Olbia e a Nuoro i rivoluzionari monotipi, ossia calchi ottenuti imprimendo sulla carta la pittura su vetro. Venne poi il ciclo del nuragico , opere che citano i bronzetti ma in foggia e atteggiamenti che niente hanno di ieratico. Sono anzi mobili, quasi danzanti, con gli scudi e le lance impugnati su sfondi di matrici di polistirolo, incise con una punta arroventata e poi coperte dal colore. «Il suo tonalismo è enigmatico come quello dei tappeti sardi - afferma Sgarbi - il cromatismo araldico è simbolico come quello delle radici bizantine». Nelle foto, paesaggi, ritratti, i prediletti cavalli, un Arlecchino, un Generale . E le magnifiche Crocefissioni, scene di un affollato Golgota illuminate dall’oro steso sulla masonite, sulle croci, sul fianco della montagna, sulla folla. Un’umanissima interpretazione del sacro, in un grafismo tragico e essenziale. Solo il corpo del Cristo è delineato con precisione. Il resto è un raggrupparsi indistinto di testimoni senza volto .

