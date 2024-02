Sgarbi mette la retromarcia 

Mi dimetto. Anzi no. Mi dimetterò. Per ora mi autosospendo. Dopo la delibera dell’Antitrust che dichiara l’incompatibilità tra le sue attività e l’incarico di sottosegretario alla Cultura, Sgarbi cerca di trattare col governo. Dopo che da Tokyo la premier ha detto senza esitazione di voler «accogliere» le sue dimissioni, la vicenda sembrava chiusa. E invece Sgarbi rilancia: «Mi dimetto», assicura, ma «in due tempi», cioè solo dopo la pronuncia del Tar «al quale sicuramente ricorrerò» per contestare la delibera dell’Antitrust che «non è definitiva», visto che consente «di presentare ricorso». Una delibera «sbagliata» ma che comunque andrebbe «estesa» ad altri esponenti di governo, «non per ritorsione ma per rispetto delle istituzioni alle cui decisioni io mi sono rimesso». Sgarbi chiede quindi a Giorgia Meloni di farsi «garante dell’integrità del governo quanto a possibili incompatibilità», ricordandole tra l’altro che anche lei «scrive libri». E la premier a stretto giro reagisce: «Mi auguro che Sgarbi, che ha potuto contare su un governo che attendeva degli elementi oggettivi, non si aspetti che quello stesso governo decida per altri con elementi che non sono oggettivi, perché sarebbe obiettivamente eccessivo». Intanto l’opposizione attacca e sollecita l’intervento del ministro della Cultura Sangiuliano «rimasto sinora silente». Il Pd parla di istituzioni gettate «nel ridicolo e nell’imbarazzo», il M5S suggerisce al centrodestra di votare la mozione delle opposizioni contro Sgarbi in calendario alla Camera il 15 febbraio. «Speriamo non si debba arrivare a tanto», si commenta in FdI.

Missione a Tokyo

Intanto Meloni a Tokyo chiude il passaggio di consegne per la presidenza del prossimo G7. Il suo colloquio col premier Fumio Kishida è l’occasione per rilanciare l’asse a difesa della stabilità dell’Indo-Pacifico e aprire nuovi canali di investimento. La premier garantisce che la presidenza italiana del gruppo dei Sette grandi sarà in continuità con quella nipponica, dal sostegno «incrollabile» all’Ucraina alla volontà di dare limiti etici globali all'Intelligenza artificiale. Prima, in un incontro all’ambasciata con un gruppo di amministratori delegati di aziende giapponesi con interessi nel nostro Paese, Meloni promette di rafforzare il sistema imprenditoriale per aumentare l'interscambio commerciale già cresciuto del 10%, oltre i 15 miliardi.

