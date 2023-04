Sgarbi: «A Nuoro ho trovato l’America» 

Ha scelto la Barbagia e le sue meraviglie per trascorrere il ponte pasquale. Ha prima ammirato ed elogiato l’arte di Anna Gardu, la maga dei dolci, dopo aver presentato a Irgoli la sua mostra “La Via Crucis - La leggenda delle Sante Spine”, nella chiesa di Santu Miali. Poi, domenica sera, Vittorio Sgarbi ha solcato i vicoli di Nuoro. Ha visitato lo Spazio Ilisso e fatto promesse. «Abbiamo programmato a Nuoro tre mostre che lavorano su autori sardi che dialogano con autori nazionali», ha detto il sottosegretario alla Cultura. Nello specifico: «Faremo qui un’esposizione di Canova e Nivola; a seguire, sempre attingendo dalla collezione Ilisso, una che metta in collegamento lo scultore Leoncillo Leonardi e Salvatore Fancello; infine, una mostra con Depero e Tavolara».

Atene sarda

È la ragione che ha spinto Vittorio Sgarbi a raggiungere il cuore dell’Isola. Sì, perché a parte le creazioni di Anna Gardu - «una bravissima artista che fa dolci che sono sculture che ho anche esposto a Expo» - il critico d’arte voleva svelare e affinare questo progetto virtuoso dedicato al capoluogo barbaricino, in sinergia con la struttura museale che sorge nell’incantevole immobile di via Brofferio. Spazio Ilisso ma non solo. Sgarbi ha chiuso la serata di Pasqua al Man, in via Satta. Lo ha fatto a modo suo, animando gli spazi e infischiandosene dell’orario di chiusura del museo, che per l’occasione è stato spostato di oltre due ore. Il sottosegretario alla Cultura ha dialogato con la direttrice Chiara Gatti, ha ammirato gli scatti di Olivo Barbieri ma soprattutto è rimasto affascinato dalla scalinata di Odessa. «Trovo che la mostra Odessa Steps sia molto interessante», ha detto Sgarbi, «la direttrice, pensando di fare una cosa furba, ha deciso di puntare su un architetto che si pensava fosse sardo, ovvero Francesco Carlo Boffo. Solo in un secondo momento Chiara Gatti ha scoperto che era svizzero». Sgarbi sentenzia: «Insomma, questa mostra, bella e importante con i collegamenti alla corazzata Potemkin, è un grande equivoco. Tutto ciò è meraviglioso. Come per la scoperta dell’America: cercavano l’India, hanno trovato l’America. Questa è l’America di Nuoro».

RIPRODUZIONE RISERVATA