Sgambetto di Trudeau a Meloni: «Preoccupato per i diritti Lgbtq+» 

HIROSHIMA. La doccia fredda arriva di prima mattina, quando va in scena in favore delle telecamere un battibecco con il premier canadese Justin Trudeau, che bacchetta l’Italia sui diritti Lgbt. Un fuori programma nel giorno dell’esordio di Giorgia Meloni al G7 , segnato da più di un punto a favor e, con l annuncio dell’imminente visita del cancelliere Olaf Scholz a Roma e la mano tesa di Emmanuel Macron, pronto ad aiutare l’Italia dopo l' alluvione. L’incontro con Trudeau era stato preparato nei dettagli dalle due diplomazie ma in avvio , presente la stampa canadese, arriva il fuori programma.«Il Canada è preoccupato per alcune delle posizioni che l Italia sta assumendo in termini di diritti Lgbtq+», dice Trudeau alla premier. Una «sorpresa» per Meloni, ricostruiscono fonti italiane: il tema non era in agenda. La premier resta interdetta, si passa una mano tra i capelli, la faccia corrucciata, poi la risposta: «Non è cambiato nulla» rispetto ai governi precedenti e non c’è «nulla di cui preoccuparsi». In Italia la sinistra esprime «imbarazzo» per i richiami internazionali ma non «stupore» dato che, sottolinea il dem Alessandro Zan, «quella fuori posto è solo lei».

