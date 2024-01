Sgambetto del Sanluri a Uta Passo falso per il Villacidro  

Tonfi fragorosi per Atletico Uta e Nino Disario Villacidro nell’ Open Uisp. Seddori e Ales continuano a comandare i gironi (A e B) degli Over.

La Pol. Strovina Sanluri fa lo sgambetto (3-1) alla capolista Atletico Uta (che mantiene la vetta) e si porta al secondo posto dell’Open, complice il passo falso della Nino Disario Villacidro, agganciata proprio dalla Pizz’a Manetta Capoterra, che ha imposto lo stop per 3-0 ai gialloblù. Il 2-0 con cui la Futura 2000 Villasor batte la Stella Rossa Villacidro, rilancia le quotazioni dei rossoblù. Respira anche il Real Putzu dopo l’esagerato 7-1 ai danni della Pol. Santa Lucia Barrali. Nel prossimo weekend spicca la sfida tra Pol. Strovina Sanluri e Pizz’a Manetta Capoterra.

Seddori e Ales leader

Il girone A degli Over è in mano al Seddori (3-1 ai 4 Mori Samassi). Sale al secondo posto la Monreale Calcio, distante quattro punti, dopo il 4-1 sull’Atletico Uta nello scontro diretto. I biancoverdi dividono la terza piazza con il Real Putzu che ha riposato e ha una partita in meno al pari degli Amatori Guspini, sconfitti (2-0) e raggiunti dall’Arbus Costa Verde. L’Ales resta capolista del girone B, nonostante il rinvio della sfida con la Pol. Isili, con due lunghezze di vantaggio dal secondo posto, occupato dal Sant’Andrea Frius, vittorioso per 1-0 sulla Pol. Villamarese. Torna al successo il Gesturi per 3-0 sul Nurri (superato in classifica), mentre non si è disputata la sfida tra Villanovafranca e Pol. Guasila, rinviata a data da destinarsi. Il prossimo turno potrebbe agevolare l’allungo della leader (che ha due gare in meno) impegnata col Nurri.

