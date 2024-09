Sfumato il sogno dell’Università 

Sarebbe dovuto essere un avamposto dell’Università a Carbonia, con cinque corsi di laurea da seguire on line e quindi postazioni informatiche, cinque aule, una segreteria, una biblioteca e servizi di tutoraggio per gli studenti. A poco più di cinque anni da quei proclami, è tutto rimasto sulla carta: UniCa in città non ha mai messo piede.

Le promesse

In tempi di ristrettezze economiche, dove per gli enti pubblici è un’odissea trovare anche solo un centinaio di euro per tappare una buca nelle martoriate strade del sulcis, gridano vendetta i soldi che la Provincia dovette spendere per rendere fruibili i locali nella sua sede (mezza vuota) di via Fertilia. Quella dell’università annunciata, ma mai nata, è una storia che inizia quasi un anno prima del Covid, sugli sgoccioli della Giunta regionale Pigliaru e l’ingresso della Giunta Solinas. Regione e Università (e la compartecipazione della Provincia chiamata ad allestire gli ambienti come ha fatto), presentarono cinque corsi online da seguire a partire dall’anno accademico 2019: il triennale di Scienza della comunicazione (totalmente in e-learning), e 4 corsi in modalità mista (lezioni frontali e online) in Amministrazione e organizzazione, Beni culturali e spettacolo, Economia aziendale, Ingegneria elettrica, elettronica e informatica. Per tanti studenti sulcitani di quei corsi, il sogno di studiare a due passi da casa evitando pesanti spese di affitto o snervanti viaggi per seguire le lezioni.

I locali

L’enfasi sembrava adeguata alle promesse e al protocollo d’intesa siglato: aprire un presidio universitario nel territorio. E in effetti nei primi del 2019 la Provincia venne incaricata di adeguare alcune aule in via Fertilia. «Ci siamo limitati ad assecondare quelle richieste – precisa il commissario Mario Mossa – abbiamo eseguito la manutenzione di alcuni ambienti spendendo alcune migliaia di euro: il nostro lo avevamo fatto». Ma col passare delle settimane, anzi dei mesi, e con le notizie di non meglio precisati problemi logistici, appariva chiaro che più che un avamposto, si era di fronte a una ritirata in partenza. E i motivi continuano a non apparire chiari. Dall’Università, interpellata ieri, il silenzio: si preferisce non commentare la vicenda. Fra gli artefici dell’iniziativa l’allora (e di nuovo) consigliere regionale Luca Pizzuto: «I fondi c’erano e i protocolli pure: chi è venuto dopo di noi non ha dato seguito a quanto sancito, ma nulla è perduta perché stiamo ragionando sul decentramento e sulla didattica a distanza». L’ex assessore alla Cultura Andrea Biancareddu, successore di Giuseppe Dessena, non ci sta a passare per affossatore della UniCa a Carbonia: «Se davvero avessimo avuto qualcosa di concreto in mano, non lo avremmo mai tagliato: nessuno ha mai rendicontato nulla e nei successivi cinque anni nessuno ci ha mai sollecito niente, eppure abbiamo distribuito fondi a tutte le università decentrate».

RIPRODUZIONE RISERVATA