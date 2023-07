Sfuma per Torres e Tc Cagliari il sogno della A2 

Tc Cagliari e Torres Tennis, che rabbia. Le due squadre sarde impegnate nei playoff della Serie B1 di tennis maschile a squadre vedono infrangersi i loro sogni di promozione in A2 sull'ultimo ostacolo. I cagliaritani, sconfitti 4-2 all'andata sui campi dell'Out Line Tennis School, subiscono lo stesso risultato per mano dei leccesi a Monte Urpinu. I sassaresi, dopo il 3-3 casalingo di sette giorni prima, perdono 5-1 al Giuseppucci Macerata.

Poker amaro a Cagliari

Match equilibratissimo a Monte Urpinu, con botta e risposta nei singolari, che si chiudono sul 2-2. Se Cagliari va avanti con lo spagnolo Bruno Pujol Navarro (che non concede game a Stefano Papagno), gli ospiti rispondono con il doppio 6-1 di Lorenzo Gagliardo a Nicola Porcu. E se Lecce timbra l'1-2 con Alexander Gammariello (che batte 6-1, 6-3 Roberto Binaghi), i padroni di casa pareggiano i conti con Andrea Picchione, che supera Fabrizio Andaloro 6-2, 6-4. Iniziano i doppi e il Tc Cagliari sa di doverli vincere entrambi per pareggiare i conti con l'andata (perso 4-2) e rimandare tutto al doppio di spareggio, unica speranza di promozione a questo punto. Ma i due doppi si concludono, quasi in contemporanea, in favore dei leccesi: Pujol Navarro e Alberto Sanna perdono 6-3, 7-6(3) contro Gagliardo e Papagno, mentre Porcu e Franco Capalbo arrivano fino al match tiebreak, ma sono sconfitti 6-3, 1-6, 10-6 da Gannariello e Andaloro.

Trasferta letale

A Macerata, Matteo Mura non riesce a contrastare Gianluca Acquaroli, cedendo 6-1, 6-2. Ci pensa Valerio Perruzza a ristabilire la parità, spuntandola 6-4, 4-6, 6-3 sul francese Remi Boutillier in tre ore di gioco. Ma negli altri due singolari, i fratelli Compagnucci sono letali per i torresini: Nicola regola con un doppio 6-1 Andrea Cherchi, mentre Tommaso deve lottare 2 ore e 20' per avere la meglio 3-6, 6-3, 6-4 sullo spagnolo Alberto Barroso Campos. La Torres si gioca tutto nei doppi per pareggiare i conti e rimandare tutto al match di spareggio, ma sono ancora i Compagnucci a chiudere i conti battendo 6-4, 6-2 Perruzza e Mura. A quel punto, si ferma il gioco anche sull'altro campo, dove Barroso Campos Gianluca Sarais stavano perdendo 7-5, 3-3 contro Boutillier e Acquaroli.

