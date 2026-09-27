Sfuma l’imbattibilità per l’Atletico Uri Galic regala i tre punti all’Ilvamaddalena 

Atletico Uri 0

Ilvamaddalena 1

Atletico Uri (4-3-1-2) : Carboni, Piras (30’ st Sognog Bidjeck), Natale, Piga, Piacente, A. Congiu, Glino, Marini (5’ st Lintas), Gjuci (39’ st Pireddu), Leomanni (30’ st Ara), Cossu (42’ st Monti). In panchina Ena, Carnevale, Ventricini, Dore. Allenatore P. Congiu.

Ilvamaddalena (4-4-2) : Macchi, Contucci, Vrdoljak, Izzillo (36’ st Mondino), De Cenco, Animobono (17’ st Parravano), Bravoco, Casazza, Galic (22’ st Lobrano), Markic, Fragnelli. In panchina Ceppi, Galiano, Bevilacqua, Solinas, Moretti, Souare. Allenatore Favarin.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Rete : nella ripresa 2’ Galic.

Note : ammoniti Carboni, Piacente, Bravoco, Galic, Izzillo. Recupero 1’ pt-4’ st.

Uri . L’Ilvamaddalena sbanca il “Martinez” al termine di una partita equilibrata. Decisiva una rete di Galic in avvio di ripresa. All’alba del match, ci prova Cossu, ma la mira dal vertice dell’area è di poco alta. Al 12’, posizione da buona posizione per gli ospiti, ma capitan Vrdoljak non riesce a tenere bassa la traiettoria e l’occasione sfuma. Sei minuti dopo, Piras arriva sul fondo e tocca per l’accorrente Gjuci, ma la difesa salva. Al 23’, corner di Piga e l’incornata di Congiu finisce oltre la traversa. Quattro minuti dopo, Izzillo tocca per Galic, che sfiora il palo con un bel diagonale rasoterra. Alla mezz’ora, l’ex Animobono stuzzica Carboni, ma il portiere urese fa buona guardia. Sei minuti dopo, ci prova Piga, ma Macchi fa buona guardia.

Nella ripresa, le due squadre tornano in campo con gli stessi 22 del primo tempo. Passano due minuti e il risultato si sblocca con Galic che riceve e scatta verso la porta, battendo Carboni. Proteste per la posizione di partenza, ma per la terna è tutti regolare. Al 55’, De Cenco, ex di turno, si mette in proprio, ma calcia alto. Al 72’, Fragnelli fa partire un diagonale rasoterra che si spegne sul fondo. L’Atletico cerca la rete del pari, ma non riesce a impensierire Macchi e subisce la prima sconfitta stagionale, mentre l’Ilvamaddalena può festeggiare la vittoria e tre preziosissimi punti.

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